Iran: Manewry morskie w Zatoce Omańskiej

Marynarka wojenna Iranu rozpoczęła w środę w Zatoce Omańskiej ćwiczenia z użyciem rakiet krótkiego zasięgu - podała irańska telewizja państwowa. W manewrach biorą udział nowe okręty irańskiej floty..

Ćwiczenia odbywają się w sytuacji zwiększonych napięć związanych z programem nuklearnym Iranu i presją wywieraną przez Waszyngton na Teheran.

Dwudniowe ćwiczenia rakietowe są przeprowadzane na południowo-wschodnich wodach zatoki; do manewrów dołączyły dwa nowe okręty wojenne irańskiej produkcji: okręt rakietowy Zereh oraz największy w kraju okręt Makran z lądowiskiem dla śmigłowców.

Prezydent USA Donald Trump w 2018 roku jednostronnie wycofał swój kraj z porozumienia nuklearnego z Iranem, w którym Teheran zgodził się ograniczyć wzbogacanie uranu w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych. Wycofując Stany Zjednoczone z porozumienia, Trump wskazał m.in. na realizowanie przez Iran programu rakiet balistycznych.

Kiedy USA zaostrzyły sankcje na Iran, Teheran stopniowo i oficjalnie odstępował od zobowiązań zawartych w porozumieniu nuklearnym, a seria incydentów doprowadziła oba kraje na skraj wojny - zauważa agencja AP.

W ostatnich tygodniach Iran zwiększył liczbę ćwiczeń wojskowych. W sobotę Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła paradę morską w Zatoce Perskiej, a tydzień wcześniej Iran przeprowadził manewry dronów.

Iran dość często ogłasza swoje sukcesy w sferze zbrojeniowej, których nie można zweryfikować w niezależnych źródłach. Państwowa telewizja podała, że okręt Makran o wyporności 121 tys. ton, długości 228 metrów i szerokości 42 m jest największą jednostką wojskową Iranu. Makran to okręt logistyczny obsługujący okręty bojowe floty, może pływać przez prawie trzy lata bez zawijania do portu i posiada sprzęt do zbierania i przetwarzania informacji.