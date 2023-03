Iran: Media: dokumenty ujawniają nielojalność Gwardii Rewolucyjnej podczas antyrządowych protestów

Przedstawiciele władz Iranu byli poważnie zaniepokojeni nielojalnością wśród oficerów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, nazywanych też Gwardią Rewolucyjną, w trakcie wielkich demonstracji antyrządowych, które wybuchły w kraju w połowie września - wynika z dokumentów opisanych w poniedziałek przez portal Iran International.

W 44-stronicowym raporcie zawarte są cytaty z wypowiedzi 45 dowódców Gwardii Rewolucyjnej i duchownych islamskich w czasie spotkania z najwyższym przywódcą Iranu ajatollahem Alim Chameneiem w jego biurze na początku stycznia - przekazał serwis. Dokument kończy się fragmentem uwag samego Chameneia, który stwierdził, że obecni na spotkaniu dowódcy Gwardii Rewolucyjnej i duchowni mówili o utracie wiary i trudnościach, jakich doświadczali. Najwyższy przywódca podkreślił, że nikt nie wspominał o szeregowych członkach Gwardii, którzy dalej ufają władzom, pomimo przeciwności.

Spotkanie, o jakim informuje Iran International, miało się odbyć ponad trzy miesiące po tym, jak wybuchły pierwsze antyrządowe protesty po śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach w areszcie tzw. policji moralności młodej Kurdyjki Mahsy Amini. W spotkaniu z Chameneiem uczestniczyli najwyżsi rangą dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Generał Golam Ali Raszid powiedział Chameneiowi, że od początku demonstracji doszło do kilku większych przypadków niesubordynacji, a winnych aresztowano. Członkowie władz skupiali się w swoich wypowiedziach głównie na negatywnym wpływie protestów na morale oficerów - opisuje Iran International. Wspomnieli o sprzeciwie wobec użycia siły wobec protestujących, szczególnie kobiet, oraz o przypadkach dezercji. Według jednego z dowódców niektórzy oficerowie pomagali demonstrantom, przekazując błędne komunikaty, które doprowadzały do kierowania sił operacyjnych do niewłaściwych miejsc.

Część wypowiadających się dowódców przekazała, według informacji irańskiego portalu, że oficerowie Gwardii Rewolucyjnej otrzymują niskie pensje, co w wielu przypadkach sprawia, że identyfikują się z niezadowolonymi obywatelami. Niektórzy sugerowali, że podjęcie działań w celu poprawy standardu życia personelu to konieczność.

Przez ostatnie trzy lata roczna inflacja w Iranie wynosi 40-50 proc., a ceny żywności wzrosły w ciągu jednego roku o 70-110 proc. - pisze Iran International. Głównym powodem kryzysu ekonomicznego są sankcje nałożone przez USA - uważa serwis.

Jeden z dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ehsan Korszidi powiedział, według portalu, że kilku z jego podwładnych ukradło dostawy żywności dla wojska i przekazało najbiedniejszym w mieście Karadż w północnym Iranie.

"Współczucie obywatelom to nie jest błaha sprawa. Tym razem było to zaopatrzenie przeznaczone dla oddziału. A co jeśli następnym razem rozdana zostanie broń?" - zapytał Korszidi, którego słowa są cytowane w dokumencie.

Dowódca zauważył także, że członkowie rodzin wielu oficerów Gwardii Rewolucyjnej również uczestniczyli w protestach, a część z nich została aresztowana.

Kilka wypowiadających się osób zwróciło uwagę, że trwające przez miesiące protesty i ich rozprzestrzenienie się na cały kraj przerosły ich oczekiwania. Korszidi stwierdził, że biorąc pod uwagę doświadczenia z przeszłości pierwotnie sądzono, że demonstracje zostaną stłumione, zanim osiągną poziom, który można było "uznać za zagrożenie".