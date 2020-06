Iran: Media: naukowiec przetrzymywany w USA wrócił po latach do kraju

Irański naukowiec Cyrus Asgari, przetrzymywany przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, został uwolniony i powrócił do kraju - poinformowały w środę irańskie agencje prasowe Tasnim, Isna i Mehr.

Agencje opublikowały na swoich kontach na Telegramie to samo zdjęcie Asgariego w masce chirurgicznej i obejmującego kobietę w nikabie, co obserwuje stojąca obok inna kobieta - podała AFP.

"Dobre wieści, samolot z doktorem Cyrusem Asgarim wystartował z Ameryki. Gratulacje dla jego żony i rodziny" - napisał we wtorek na swoim koncie na Instagramie minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif.

Oskarżony w 2016 roku o kradzież tajemnic handlowych podczas wizyty naukowej w stanie Ohio na północy USA, Asgari został uniewinniony w listopadzie 2019 roku. Mimo to pozostał w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie z powodów związanych z przepisami imigracyjnymi - podaje AFP.

W marcu Irańczyk powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian", że amerykańskie służby imigracyjne przetrzymywały go w areszcie w Luizjanie bez podstawowych udogodnień sanitarnych i pomimo uniewinnienia odmawiały mu powrotu do ojczyzny.

Wydaje się, że naukowiec z Politechniki im. Szarifa w Teheranie, 59-letni Asgari, został zwolniony poza systemem wymiany więźniów, co jest - jak zauważa AFP - rzadkim przypadkiem między dwoma wrogimi krajami, które formalnie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku.

Iran przetrzymuje co najmniej pięciu Amerykanów, podczas gdy prawie dwudziestu Irańczyków przebywa w amerykańskich więzieniach.