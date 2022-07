Iran: Media państwowe: aresztowano sieć agentów pracujących dla Izraela

Siły bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu aresztowały sieć agentów pracujących dla Izraela, jeszcze zanim byli w stanie przeprowadzić akcję sabotażową i "operacje terrorystyczne" - poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując komunikat irańskiej agencji IRNA.

Oficjalna agencja informacyjna Iranu podała, że agenci, którzy byli w kontakcie z izraelskim Mossadem, wjechali do kraju z regionu Kurdystanu, leżącego w północnym Iraku w celu przeprowadzenia za pomocą najnowocześniejszej technologii aktów sabotażu i "operacji terrorystycznych".

"Wszyscy zostali schwytani", napisano w komunikacie, "a ich broń, materiały wybuchowe, sprzęt techniczny i komunikacyjny zostały odnalezione i skonfiskowane".

Oświadczenie nie precyzowało, ilu podejrzanych zostało aresztowanych, nie podano ich narodowości, ani nie określiło ich rzekomych celów.

Biuro premiera Izraela, który nadzoruje Mossad, odmówiło komentarza.

Iran regularnie informuje o zatrzymaniu osób, które rzekomo szpiegują na rzecz obcych państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Izraela, aczkolwiek nie przedstawia dowodów na poparcie takich twierdzeń - przypomina portal "The Times of Israel".

W zeszłym miesiącu The New York Times(NYT) poinformował, że wysoki rangą generał irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Ali Nasiri został potajemnie aresztowany za rzekome szpiegostwo na rzecz Izraela. Powołując się na informacje urzędników z bliskimi powiązaniami z IRGC, wypowiadającymi się pod warunkiem zachowania anonimowości, raport stwierdził, że aresztowanie Nasiriego wskazuje na rosnący poziom nieufności wśród najwyższego kierownictwa kraju, częściowo przypisywany najnowszym operacjom Izraela w Iranie. Nasiri pełnił funkcję starszego dowódcy w jednostce ochrony informacji IRGC, podał The New York Times. Jego aresztowanie nastąpiło około dwóch miesięcy po tym, jak kilkudziesięciu urzędników bezpieczeństwa zaangażowanych w irański program rakietowy zostało aresztowanych za rzekomy wyciek tajnych informacji do Izraela - podał NYT.

Według raportu Nasiri został aresztowany na początku czerwca, a jego aresztowanie nastąpiło na krótko przed dymisją szefa wywiadu IRGC Hosseina Taeba. Niewymieniony z nazwiska doradca irańskiego rządu i osoba związana z Korpusem Strażników Rewolucji poinformowali, że Taeb zajmował stanowisko przez ponad 12 lat i do jego zadań należało ujawnienie izraelskiej sieci szpiegowskiej w Iranie.

Upadek Taeba jest postrzegany jako przykład długotrwałej kampanii Izraela mającej na celu eksponowanie niepowodzeń IRGC poprzez zintensyfikowanie w ostatnich miesiącach ataków na irańskie obiekty jądrowe oraz na urzędników wysokiego szczebla na terytorium Iranu, wszystko to ma na celu wygenerowanie w islamskiej republice konfliktu między instytucjami politycznymi i obronnymi - wskazywali izraelscy urzędnicy cytowani przez NYT.

NYT odnotował, że Taeb "wydawał się nietykalny" zanim doszło do kilku głośnych zabójstw, za które winą obarczono Izrael.

W ostatnich miesiącach, przypomnia New York Times, zlikwidowano wielu członków IRGC, a także naukowców, przy czym Iran często wskazuje na Izrael jako autora akcji.

Na początku lipca prezydent USA Joe Biden i premier Izraela Yair Lapid podpisali wspólne zobowiązanie do uniemożliwienia Iranowi posiadania broni jądrowej. Władze w Teheranie twierdzą, że ich program atomowy ma charakter pokojowy i zaprzeczają dążeniu do uzyskania broni nuklearnej.