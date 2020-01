Iran: Minister komunikacji: przygotowujemy platformę startową dla satelitów

Iran przygotowuje platformę startową dla satelitów - poinformował w poniedziałek na Twitterze irański minister informacji i technologii informatycznych Mohammed Dżawad Asari Dżahromi. Według USA program jest przykrywką dla rozwoju pocisków balistycznych.

"Tak, przygotowywana jest platforma, żeby umieścić satelitę Zafar na orbicie" - napisał minister.

Jak pisze agencja Reutera, Stany Zjednoczone obawiają się, że pociski balistyczne dalekiego zasięgu wykorzystywane do tego, by umieszczać satelity na orbicie, mogą też być wykorzystane do przenoszenia broni nuklearnej. Teheran odrzuca te oskarżenia.

Na początku stycznia br. Teheran ogłosił, że nie będzie już stosował się do ograniczeń wynikających z podpisanego w 2015 roku ze światowymi mocarstwami porozumienia nuklearnego. Waszyngton wycofał się z tego porozumienia w maju 2018 roku.

W oświadczeniu Iran zapowiedział, że nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Teheran zastrzegł wówczas, że będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Iran.