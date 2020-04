Iran: MSZ wezwał ambasadora Szwajcarii w związku z napięciem w Zatoce Perskiej

MSZ w Teheranie wezwało ambasadora Szwajcarii w Iranie, który reprezentuje interesy USA w tym kraju, w związku z ostatnimi napięciami w Zatoce Perskiej - poinformował rzecznik irańskiego MSZ Abbas Musawi, na którego powołuje się agencja prasowa IRIB.

Ambasadorowi przekazano, aby poinformował Stany Zjednoczone, że Iran będzie stanowczo bronił swoich praw morskich w Zatoce Perskiej i zareaguje na wszelkie zagrożenia.

Wcześniej tego dnia dowódca elitarnych irańskich sił Gwardii Rewolucyjnej gen. Hosejn Salami ostrzegł, że Iran zniszczy okręty wojenne USA, jeśli jego bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej zostanie zagrożone.

"Rozkazałem naszym siłom morskim zniszczyć wszelkie amerykańskie siły terrorystyczne w Zatoce Perskiej, które zagrażają bezpieczeństwu irańskich okrętów wojennych i innych statków" - oświadczył Salami w irańskiej telewizji państwowej. "Bezpieczeństwo Zatoki Perskiej jest elementem strategicznych priorytetów Iranu" - dodał.

W środę prezydent USA Donald Trump ostrzegł Teheran przed "nękaniem" amerykańskich okrętów na tym akwenie. Powiedział, że poinstruował marynarkę wojenną USA, aby strzelała do wszelkich irańskich okrętów, które nękają ją na morzu, ale dodał później, że nie zmienia zasad zaangażowania sił w regionie.

Na początku kwietnia amerykańskie siły poinformowały, że 11 jednostek sił marynarki wojennej Gwardii Rewolucyjnej zbliżyło się do okrętów amerykańskiej marynarki wojennej i jednostek straży przybrzeżnej w Zatoce Perskiej, nazywając te ruchy "niebezpiecznymi i prowokującymi".

Iran obwinił o incydent Amerykanów. "Mówię Amerykanom, że jesteśmy absolutnie zdeterminowani i poważni, jeśli chodzi o obronę naszego bezpieczeństwa narodowego, naszych granic wodnych, bezpieczeństwa żeglugi i naszych sił bezpieczeństwa, i stanowczo zareagujemy na każdy sabotaż" - zakomunikował Salami. "Amerykanie doświadczyli naszej siły w przeszłości i muszą wyciągnąć z tego lekcję" - dodał.

Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nasiliły się na nowo w maju 2018 r., kiedy Trump wycofał swój kraj z umowy nuklearnej Teheranu z sześcioma mocarstwami z 2015 r. i ponownie nałożył nań niszczące sankcje.

Utworzona w 1979 r. Gwardia Rewolucyjna, zwana inaczej Strażnikami Rewolucji czy Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, jest jedną z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Ma równoległe do niej struktury: siły lądowe, lotnictwo, marynarkę wojenną i siły specjalne. Podczas gdy armia odpowiada za bezpieczeństwo granic i porządek wewnętrzny, Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej, przez co uważany jest za bardziej wpływową i elitarną gałąź sił zbrojnych. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych islamskiemu ustrojowi kraju oraz wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami Iranu.