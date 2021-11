Iran nie ratyfikuje porozumienia paryskiego bez zniesienia sankcji za program nuklearny

Iran nie ratyfikuje porozumienia paryskiego z 2015 w sprawie klimatu bez zniesienia sankcji międzynarodowych, jakie ciążą na nim za jego program nuklearny - przekazała w środę irańska agencja Irna, cytując Alego Salajegheha, szefa państwowej agencji ochrony środowiska.

"Finalizując proces przystąpienia do porozumienia paryskiego, Iran z powodu sankcji nie mógłby ani go wdrożyć, ani z niego korzystać. Jak więc możemy się zobowiązać (do wdrożenia tego układu), jeżeli nie będzie z tego żadnych korzyści?" - oznajmił szef irańskiej agencji ochrony środowiska.

"Pierwszym warunkiem, pod którym Iran będzie mógł podpisać się i wdrożyć założenia (porozumienia), jest zniesienie opresyjnych sankcji" - oświadczył Salajegheh w kuluarach konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow.

"Naszym głównym przesłaniem na tym szczycie jest to, by państwa najpierw zaangażowały się w rozmowy, dotyczące zniesienia sankcji przeciw Islamskiej Republice Iranu" - dodał.

Umowa nuklearna z 2015 r. (JCPOA) przewidywała, że Teheran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie sankcje gospodarcze, nałożone na ten kraj.

Nowe sankcje gospodarcze na Iran nałożył w 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump, wycofując Waszyngton z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Władze irańskie zapowiedziały wznowienie 29 listopada w Wiedniu negocjacji dotyczących "ożywienia umowy nuklearnej".

Porozumienie paryskie, które weszło w życie w 2016 r., dotyczy ochrony klimatu i określa działania, prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2 st. C. Ma to ograniczyć ryzyko znacznej zmiany klimatu na świecie. Porozumienie to zostało przyjęte przez 196 rządów i organizacji - uczestników szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu w grudniu 2015 r.