Iran: Opublikowano zbiór postulatów, wzywających do obalenia reżimu i budowy wolnego kraju

Organizacja pozarządowa Sojusz na rzecz Demokracji i Wolności w Iranie (ADFI) poinformowała w piątek o publikacji Karty Mahsy, czyli zbioru postulatów dotyczących systemowych zmian w Iranie, wzywających do obalenia reżimu ajatollahów, sprawiedliwości dla ofiar Islamskiej Republiki i budowy wolnego kraju.

W dokumencie określone zostały plany irańskiej opozycji demokratycznej w zakresie zmiany ustroju. Jego nazwa odnosi się do nazwiska Mahsy Amini, młodej Kurdyjki, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach po aresztowaniu przez tzw. policję moralności za nieodpowiedni, według władz, ubiór. Od jej śmierci w połowie września rozpoczęły się masowe protesty Irańczyków przeciwko brutalności rządu i prawom, jakie rządzą krajem.

Pierwszymi sygnatariuszami Karty Mahsy są irańscy działacze na rzecz praw człowieka i politycy. Wielu z nich żyje poza granicami Iranu. Pod dokumentem podpisali się: aktywistka i dziennikarka Masih Alineżad, najstarszy syn ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Szirin Ebadi, aktywistka i aktorka Nazanin Boniadi, dr Hamed Esmaeilion - były prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Lotu PS752, w którym zginęła jego żona i córka oraz Abdulla Mohtadi - kurdyjski polityk, który "od ponad pięciu dekad jest aktywnym orędownikiem wolnego i demokratycznego Iranu" - opisano na stronie ADFI.

Po zamordowaniu Mahsy (Żiny) Amini i rozpoczęciu rewolucji "Kobieta, Życie, Wolności" Irańczycy dalej walczą o wolność i pragną zerwać łańcuchy niesprawiedliwości, dyskryminacji i tyranii - brzmią pierwsze słowa Karty Mahsy.

W dokumencie zapisano, że początkowo działania aktywistów powinny się opierać na działaniach poza granicami kraju i skupiać na izolowaniu władz Iranu na arenie międzynarodowej i wywieraniu na nie presji.

Następnie aktywiści, działający wewnątrz Iranu, powinni podjąć dalsze kroki, w tym utworzyć radę ds. przekazania władzy oraz określić, w jaki sposób to nastąpi. Stwierdzono, że taka akcja wymaga udziału "wszystkich obywateli, specjalizujących się w różnych dziedzinach, którzy zostaną zaproszenie do przyłączenia się do komitetów, zajmujących się przejściem z Republiki Islamskiej" do "ustroju świecko-demokratycznego".

"Aby przezwyciężyć tyranię Islamskiej Republiki, wszyscy Irańczycy oddani idei wolności muszą się zjednoczyć. Odwaga narodu irańskiego i jego wytrwała walka o wolność będą jasnym światłem nadziei dla naszej przyszłości" - napisano.