Iran: Pięć osób zginęło w strzelaninie na bazarze w prowincji Chuzestan

Co najmniej pięć osób zginęło, a 10 zostało rannych, gdy dwóch mężczyzn otworzyło do ludzi ogień z broni palnej na bazarze w mieście Ize w prowincji Chuzestan w południowo-zachodnim Iranie. Zdaniem irańskiej telewizji był to akt terrorystyczny.

Według agencji AP na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku lub czy był on powiązany z ogólnokrajowymi protestami, które wstrząsają Iranem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Telewizja państwowa przekazała, że w strzelaninie rannych zostało 10 osób, w tym członkowie sił bezpieczeństwa.

Irańska telewizja podała też, że w środę w różnych częściach Ize zebrały się kilkudziesięcioosobowe grupy demonstrantów, skandujących antyrządowe hasła i rzucających kamieniami w policję. Ta użyła gazu łzawiącego.