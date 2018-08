Iran pogrąża się w kryzysie. Brak reform gorszy niż sankcje

W niedzielę 26 sierpnia parlament irański odwołał ministra finansów, zarzucając mu nieudolność w przeciwdziałaniu sankcjom, które na Iran nałożyły USA. O ile sankcje amerykańskie wywołały kryzys monetarny w Iranie, gdzie waluta narodowa straciła już ponad 60 proc. na wartości w tym roku, to utrzymująca się zła sytuacja gospodarcza jest już wynikiem wieloletnich zaniechań samych władz w Teheranie i tolerowania "szarej gospodarki".

Pierwsze oznaki kryzysu w Iranie pojawiły się już w kwietniu, kiedy Irańczycy w obawie o utratę swoich oszczędności zaczęli lokować swoje środki w twardej walucie, złocie i ruchomościach (np. wykupując samochody). Spadek wartości waluty i sięgająca 200 proc. inflacja doprowadziły do skokowego wzrostu cen, nie tylko towarów importowanych, ale i codziennych, w tym produktów spożywczych. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna doprowadziła również do niepokojów społecznych. Od czerwca dochodzi do protestów ulicznych w różnych miastach kraju

W polityce handlowej Teheran będzie próbował zastąpić zachodnich inwestorów, rozwijając współpracę z Rosją i Chinami.



Więcej w naszej kompleksowej analizie w strefie premium WNP.PL.