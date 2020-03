Iran: Ponad 2,9 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 144 zgony w ciągu doby

W Iranie o 2 926 wzrosła liczba infekcji koronawirusem w ciągu ostatniej doby; przybyły też 144 ofiary śmiertelne - poinformował w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. Od początku epidemii w kraju wykryto już 32 332 zakażenia, 2 378 osób zmarło.

Dżahanpur dodał, że 2 893 osób jest w stanie krytycznym, a 11 133 spośród hospitalizowanych pacjentów uznano za wyleczonych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Iran pozostaje jednym z największych na świecie i największym na Bliskim Wschodzie ośrodkiem pandemii koronawirusa.

Powołująca się na lokalne media agencja AP podała w piątek, że w Iranie niemal 300 osób śmiertelnie zatruło się metanolem, a ponad 1000 osób z tego powodu zachorowało. Ofiary uwierzyły, że alkohol może ustrzec je przed zakażeniem koronawirusem.

Pogłoski o tym, że metanol chroni przed infekcją, rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Wiązane są z fałszywymi informacjami np. o tym, że niektórzy Brytyjczycy wyleczyli się z pomocą whisky i miodu, albo o tym, że stosowany przy produkcji środków dezynfekcyjnych wysokoprocentowy alkohol może również zabić wirusy w organizmie.

Na szybkie rozprzestrzenianie się szkodliwych przesądów, oprócz panującego strachu przed zakażeniem, wpływa słaby poziom wykształcenia społeczeństwa oraz nieufność wobec władz, który na początku lekceważyły epidemię - zaznacza agencja AP.

W Iranie spożycie alkoholu jest zabronione, trujący metanol, przeznaczony do celów przemysłowych, jest często wykorzystywany do nielegalnej produkcji napojów alkoholowych. Zatrucia nim były problemem jeszcze przed wybuchem epidemii, jednak teraz zjawisko to notowane jest na o wiele większą skalę - pisze AP.

Według państwowej telewizji irańskie wojsko zorganizowało szpital polowy w centrum wystawowym w stolicy kraju, Teheranie. Ma on przyjąć 2 tys. pacjentów, którzy wracają do zdrowia po wywoływanej przez koronawirusa chorobie Covid-19.

Władze wzywają Irańczyków do pozostania w domach, zamknięte są szkoły, zakazano zgromadzeń. Od czwartku obowiązuje też zakaz podróżowania między miastami, co ma uchronić Iran przed drugą falą epidemii.