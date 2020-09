Iran: Powstaje nowa hala do produkcji wirówek do wzbogacania uranu

Iran rozpoczął w pobliżu ośrodka atomowego w Natanz budowę nowej hali do produkcji zaawansowanych wirówek, przeznaczonych do wzbogacania uranu - poinformował we wtorek w państwowej telewizji szef Irańskiej Agencji Energii Atomowej Ali Akbar Salehi.

Salehi oświadczył, że nowa hala powstaje w "sercu gór". Zastąpi obiekt, który w lipcu został zniszczony w wyniku pożaru, a Teheran do zdarzenia tego przypisał wówczas teorię o sabotażu.

"Postanowiono stworzyć nowocześniejszą, szerszą i pod każdym względem funkcjonalniejszą halę w samym sercu gór w pobliżu Natanz. Oczywiście prace już się rozpoczęły" - powiedział Salehi.

Ośrodek wzbogacania uranu w Natanz w środkowym Iranie jest jedną z kluczowych instalacji irańskiego programu nuklearnego, który światu jest niezmiennie przedstawiany przez Teheran jako pokojowy. Tamtejsze obiekty w większości znajdują się pod ziemią i są monitorowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

Pod koniec zeszłego tygodnia MAEA poinformowała, że ilość składowanego przez Iran uranu przekracza obecnie 10-krotnie limit określony w umowie nuklearnej z 2015 r. Agencja podała, że Teheran zmagazynował 2105,4 kg uranu, podczas gdy ma zezwolenie tylko na 202,8 kg, co odpowiada 300 kg uranu wzbogaconego.

Potwierdzono także, że Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 proc., czyli powyżej progu 3,67 proc., do którego oficjalnie może go wzbogacać zgodnie z porozumieniem nuklearnym. Przypomniano jednocześnie, że przed zawarciem porozumienia Teheran wzbogacał uran do 20 proc., a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc., koniecznego do produkcji bomby atomowej.