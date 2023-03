Iran: Prezydent Raisi oskarżył "wrogów z zagranicy" o zatruwanie gazem irańskich uczennic

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi oskarżył "wrogów z zagranicy" o zatruwanie gazem setek irańskich uczennic, do czego dochodzi od listopada w szkołach w całym Iranie, co jednak dopiero niedawno zostało podane do publicznej wiadomości - przekazała w piątek agencja Reutera.

To akcja, mająca na celu spowodowanie chaosu w kraju, poprzez który wróg próbuje wywołać strach i niepewność wśród rodziców i uczniów - oświadczył Raisi w transmitowanym w telewizji przemówieniu, odnosząc się do zatruć w szkołach.

Prezydent Iranu nie poinformował, kto konkretnie jest wrogiem, ale irańscy przywódcy o działania skierowane przeciwko Teheranowi zwykle oskarżają Stany Zjednoczone i Izrael - zauważył Reuters.

W ostatnich miesiącach co najmniej 400 dziewczynek trafiło do szpitali po zatruciu nieokreślonym gazem, rozpylonym w szkołach, a jedna dziewczynka, 11-letnia Fateme Rezaei, zmarła. Władze Iranu zaprzeczyły, jakoby jej śmierć była związana z zatruciami. Do ataków doszło w ponad 30 szkołach, m.in. w Teheranie. Pierwsze przypadki odnotowano w leżącym w środkowym Iranie mieście Kom. W mediach społecznościowych rozpowszechniane są zdjęcia hospitalizowanych dziewcząt, które w wyniku ataków odczuwają mdłości i kołatanie serc.

Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych irańska aktywistka Masih Alineżad zamieściła na Twitterze nagranie, na którym - wedle słów Alineżad - jedna z dziewcząt powtarza, że nie może oddychać po tym, jak została zatruta gazem w szkole w Teheranie (https://tinyurl.com/2u72r9v2).

Jeden z przedstawicieli irańskiego rządu poinformował, że niedaleko jednej ze szkół na znaleziono cysternę paliwową, którą zauważono wcześniej w dwóch innych miastach, i która może być związana z zatruciami. Władze przejęły cysternę i aresztowały kierowcę, Rezę Karimiego Saleha, przedstawiciela władz leżącego niedaleko Teheranu miasta Pardis, jak przekazała półoficjalna agencja Tasnim. Część irańskich polityków sugerowała wcześniej, że uczennice mogły być celem ataków grup religijnych, sprzeciwiających się edukacji dziewcząt.

Uczennice były również uczestniczkami antyrządowych protestów, jakie rozlały się w połowie września po kraju po śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach młodej Kurdyjki Mahsy Amini. Dziewczyna zmarła po tym, jak została aresztowana przez tzw. policję moralności za nieodpowiedni, zdaniem władz, ubiór i nakrycie głowy. W wyrazie protestu wobec brutalności reżimu uczennice zdejmowały z głów hidżaby, niszczyły portrety najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia i życzyły mu śmierci. W Iranie dalej odnotowuje się oznaki obywatelskiego sprzeciwu wobec rządu, który z kolei regularnie oskarża "zagranicznych agentów" o sianie niepokoju w kraju.

"Reżimowi w Iranie najwyraźniej nie udało się podjąć kroków w celu ochrony szkół" - ocenił amerykański projekt badawczy Critical Threats (CTP). "Z umiarkowaną pewnością" uznano, że sieć osób, których działania są "tolerowane przez reżim" skoordynowała kampanię przemocy wobec dziewcząt, a irański rząd zezwalał na to "przynajmniej do tej pory".

Podkreślono, że do zatrucia uczennic doszło w szkołach wyposażonych w kamery, w ciągu dnia, gdy budynki były pełne uczniów i nauczycieli.

"Ciągła niezdolność reżimu do odpowiedzi (na ataki) w sposób, w jaki jakikolwiek normalny, nowoczesny rząd by to zrobił, jest niemal niewytłumaczalna" - podsumowano.