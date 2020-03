Iran: Przerwa w odbywaniu kary dla 70 tys. więźniów z powodu Covid-19

Iran czasowo zwolnił z więzienia około 70 tys. więźniów z powodu groźby rozprzestrzenienia się koronawirusa - oświadczył w poniedziałek szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Ebrahim Raisi. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju wzrosła do 237.

"Uwalnianie więźniów do momentu, w którym nie będzie to stwarzało niebezpieczeństwa dla społeczeństwa (...), będzie kontynuowane" - powiedział cytowany przez Reutersa Raisi. Nie dodał, czy i kiedy zwolnieni więźniowie powrócą do odbywania kary.

We wtorek agencja ISNA poinformowała, że władze irańskie planują zwolnić 54 tys. więźniów, aby zapobiec rozwojowi epidemii w kraju. Rzecznik wymiaru sprawiedliwości Golamhosejn Esmaili zapewniał jednak, że wypuszczani będą tylko ci więźniowie, u których testy nie wykażą obecności koronawirusa. Dodatkowo będą oni musieli zapłacić kaucję. Osadzeni skazani na więcej niż pięć lat pozbawienia wolności mieli nie zostać objęci tym zarządzeniem.

W poniedziałek rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur przekazał, że bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wynosi już 237 osób, w tym 43 osoby, które zmarły w ciągu ostatniej doby. Zakażonych jest 7161 osób i w ciągu doby przybyło ich 595.

Iran jest obecnie jednym z największych ognisk epidemii Covid-19 poza Chinami, gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy w końcu grudnia i rozprzestrzenił na wiele krajów świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w poniedziałek rano na świecie zainfekowanych było ponad 110 tys. ludzi na całym świecie, a ponad 3,8 tys. spośród nich zmarło.