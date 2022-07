Iran rozgrywa kryzysową kartę. Jest sporo do ugrania

W ostatnich dekadach, na skutek sankcji nakładanych przez USA i ich sojuszników, Iran znajdował się we względnej izolacji gospodarczej i politycznej na scenie międzynarodowej. W czasach pogłębiającego się kryzysu energetycznego, żywnościowego i postępującej destabilizacji Teheran, dzięki posiadanym surowcom, ma szansę odgrywać aktywniejszą rolę w Azji.

Istotnym przejawem wzrastającej roli Iranu było przyjęcie do Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) we wrześniu 2021 r.

Członkostwo republiki islamskiej w tej organizacji zbiorowego bezpieczeństwa może dodatkowo komplikować potencjalne wykonanie amerykańskich gróźb interwencji wobec Iranu, gdyby państwo to kontynuowało swój militarny program nuklearny.

Wraz z postępującym wzrostem wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie, w regionalnej układance politycznej pojawił się dodatkowy element niepewności, co może prowadzić do eskalacji napięć na całym kontynencie.

Po co Iranowi członkostwo w tym klubie?

Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW) powstała w 2001 roku, jako sformalizowana wersja tzw. „szanghajskiej piątki”. Tworzyły ją pierwotnie Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. Do nich dołączył Uzbekistan. Głównym deklarowanym celem SOW jest zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich, pogłębianie ich współpracy w sferze kultury, nauki i relacji społecznych oraz rozwijanie kooperacji gospodarczej.

Poziom integracji państw członkowskich jest jednak bez porównania niższy niż w NATO, Unii Europejskiej czy innych organizacjach regionalnych. Ciągle bardziej przypomina klub dyskusyjny, gdzie prezentuje się opinie państw członkowskich, niż organizację skłonną do wspólnych działań. Niejasne są też zobowiązania do wzajemnej pomocy w razie agresji zewnętrznej.

17 września 2021 SOW oficjalnie ogłosiła podjęcie decyzji o przyznaniu członkostwa Iranowi, który złożył dokumenty akcesyjne w 2005 r. To drugie powiększenie składu tej organizacji od momentu jej utworzenia w 2001 r. W 2017 do SOW przyjęto Indie i Pakistan. Geograficznie SOW rozciąga się obecnie od Arktyki po Morze Arabskie i Ocean Indyjski.

Przyjęcie Iranu nie było decyzją łatwą, mogło zostać bowiem odczytane jako rzucenie wyzwania Stanom Zjednoczonym, które są na czele koalicji państw nakładających na Teheran sankcje za program nuklearny o przeznaczeniu wojskowym.

Chiny i Rosja angażowały się w irański program wykorzystania energii atomowej dla celów pokojowych, nie wykazując obaw o wykorzystanie efektów prowadzonych prac do stworzenia przez Iran broni nuklearnej. Oba mocarstwa kierowały się partykularnymi interesami, dostrzegając strategiczne znaczenie Teheranu, zarówno pod względem położenia geograficznego, jak i zasobów surowców energetycznych. Ponadto Iran jest sporym rynkiem zbytu dla chińskich produktów i nabywcą rosyjskich technologii.

Włączenie Iranu do SOW (cały proces akcesyjny zakończy się formalnie dopiero w 2023 r.) znacząco ogranicza pole manewru Amerykanom. Dotychczasowe groźby Waszyngtonu zablokowania cieśniny Ormuz z użyciem siły wobec irańskiej floty oznaczałyby aktualnie potencjalnie otwarty konflikt z innymi uczestnikami SOW. Amerykańską interwencję bez wątpienia wykorzystałaby propagandowo również Rosja, usprawiedliwiając swoją napaść na Ukrainę polityką USA. Chiny zapewne również nie pozostałyby obojętne, mając okazję do eskalacji napięcia w Cieśninie Tajwańskiej oraz na spornych obszarach Mórz Wschodnio- i Południowochińskiego.

Iran wraca do programu nuklearnego

Przypomnijmy, że w 2015 r. zagrożony dotkliwymi sankcjami Iran zawarł porozumienie ze światowymi mocarstwami nuklearnymi i Niemcami, w którym zobowiązał się do ograniczenia swojego programu atomowego i udostępnienia inspektorom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) instalacji, głównie zakładów produkcji materiałów rozszczepialnych.

W 2018 roku prezydent Donald Trump po miesiącach wahań wycofał się z porozumienia, co skłoniło Teheran do rozszerzenia w 2020 r. prac nad technologiami nuklearnymi.

Choć w 2021 r. prezydent Joe Biden zapowiedział powrót do porozumienia, to rozmowy utknęły w martwym punkcie. Na początku czerwca Iran rozpoczął demontaż 27 kamer na obiektach podziemnej infrastruktury nuklearnej w Natanz i Isfahanie. Decyzja Teheranu spotkała się z natychmiastową reakcją Rafaela Grossiego, szefa MAEA, który określił działania Iranu jako „poważne wyzwanie”, bo znacznie ograniczy to możliwości nadzoru nad wzbogacaniem uranu. Iran potwierdził też wyłączenie dwóch urządzeń, za pomocą których Agencja monitorowała proces wzbogacania uranu. MAEA nadal ma do dyspozycji ok. 40 kamer na różnych irańskich obiektach nuklearnych.

Czy Iran wraca na rynek surowców energetycznych?

Amerykańskie sankcje uniemożliwiają praktycznie Europejczykom zakup surowców energetycznych z Iranu. Restrykcje obejmują przede wszystkim ograniczenia we współpracy w zakresie przemysłu petrochemicznego, przejawiające się w nakładaniu kar na firmy nabywające irańskie produkty. O tym, że przepisy nie są martwe, świadczy fakt, że Departament Skarbu nałożył takie kary w tym roku m.in. na trzy firmy chińskie i cztery ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jednak zaostrzający się kryzys energetyczny może stanowić coraz silniejszą motywację dla państw z Azji i Europy do naciskania na USA w kwestii zniesienia ograniczeń eksportowych na irańskie produkty.

Głównym odbiorcą irańskiej ropy pozostają Chiny. Drugi do niedawna największy nabywca, czyli Indie, pod naciskiem USA znacznie ograniczyły import z tego kraju. Warto dodać, że irańska ropa była sprzedawana w konkurencyjnej cenie (podobno średnio 5,5 dolara za baryłkę mniej niż cena ICE Brent i 1,5 dolara za baryłkę mniej od rosyjskiej).

Po ataku na Ukrainę i wprowadzeniu zachodnich sankcji na eksport ropy, Rosja obniżyła cenę surowca dostarczanego rurociągiem ESPO do Chin o kolejne 2-3 dolara za baryłkę. To spowodowało wzrost importu z Rosji o 16 proc., ale efekt był krótkotrwały i w I kw. 2022 roku Iran zwiększył sprzedaż ropy do Państwa Środka o prawie 30 proc. r/r. (z 668 tys. baryłek dziennie do 870 tys.). Warto tu podkreślić, że po raz pierwszy Pekin opublikował informacje o zakupie ropy z Iranu. Wcześniej import z tego kraju nie pojawiał się w żadnych oficjalnych raportach ani statystykach.

Europa spogląda na irańską ropę i gaz

Pogłębiający się globalny kryzys energetyczny, spowodowany ograniczeniem importu z Rosji i rosnącym zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, stał się szansą dla Iranu na oficjalny powrót na rynek Europy. Póki co Unia Europejska ani jej państwa członkowskie nie prowadzą oficjalnych rozmów z republiką islamską w sprawie dostaw surowców.

Niewykluczone jest jednak, że wraz ze wzrostem cen poszczególne stolice zaczną poszukiwać nowych dostawców i tu pojawi się szansa dla Teheranu. Irańskie złoża szacowane są na 157 mld baryłek (10 proc. zasobów światowych), a zdolności produkcyjne na 3,8 mln baryłek dziennie. Dodatkowo dysponowanie jedną z największych flot tankowców na świecie, o tonażu 15,5 mln ton, umożliwia dostarczanie na rynki zagraniczne 1,3 mln baryłek dziennie.

Pierwszoplanowym problemem energetycznym Europy pozostaje jednak zaopatrzenie w gaz, którego ok. 45 proc. importu pokrywała Rosja. Wobec woli państw UE jak najszybszego uniezależnienia się od dostaw Gazpromu, alternatywą mogą być m.in. zakupy w Iranie. Gazowe zasoby tego kraju według danych British Petroleum szacowane są na 33,5 bln m sześc. (18 proc. światowych), a zdolności produkcyjne – 270 mld m sześc. rocznie.

Oczywistą przeszkodą w przywróceniu relacji handlowych są jednak wyżej wspomniane unijne sankcje, całkowicie zakazujące importu ropy, gazu, produktów petrochemicznych i ropopochodnych do Europy. UE może uchylić sankcje w związku z realnym zagrożeniem niedoboru gazu w ostatnim kwartale tego roku, ale taka decyzja zostanie z pewnością skonsultowana uprzednio z Waszyngtonem.

W dniach 13-16 maja odbyły się w Teheranie targi Iran Oil Show, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele firm z Włoch, Hiszpanii, Belgii i Niemiec. To do tych firm adresowane było wystąpienie irańskiego ministra energetyki o gotowości dostarczania gazu Europie, choć - jak zastrzegł on - na razie nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje ani nie przedstawiono oferty.

Już w 2014 r. unijna dyplomacja podejmowała temat importu gazu z tego kraju w następstwie rosyjskiej inwazji na Krym. Ostatecznie nie doszło wówczas do jakichkolwiek ustaleń. Obecna sytuacja wykracza jednak poza ówczesne potrzeby, co może skłonić Unię do uchylenia sankcji na irańskie surowce energetyczne, nawet wobec niechętnej postawy Waszyngtonu. Amerykanie muszą się jednak liczyć ze wzrostem niechęci społeczeństw i rządów europejskich wobec irańskiej polityki USA, skutkującej wysokimi cenami paliw i niedoborem gazu w miesiącach grzewczych. To z kolei przełoży się na większe naciski ze strony polityków europejskich, zabiegających o społeczną akceptację.

Drożyzna na stacjach? Na irańskie paliwa jeszcze zaczekamy

Jedność UE w sprawie ograniczenia zakresu sankcji może więc być dostateczną siłą, przed którą Waszyngton ustąpi. Zwłaszcza że i w samych Stanach Zjednoczonych rośnie niezadowolenie obywateli z rosnących cen paliw, które zbliżają się do poziomu z okresu kryzysu 2008 r. (5,41 dolara za galon).

Być może częścią odpowiedzi na kryzys związany z rosyjską wojną w Ukrainie będzie poluzowanie sankcji wobec Teheranu. Łatwiej byłoby to osiągnąć, gdyby Teheran wykazywał się jakąkolwiek wolą do ustępstw w sprawie programu nuklearnego. Pewne swojej rosnącej siły i znaczenia ze względu na surowce energetyczne władze islamskiej republiki na razie jednak usztywniają swoje stanowisko wobec Zachodu. Na irański gaz i ropę będziemy musieli prawdopodobnie jeszcze poczekać.

