Iran: Rozpoczęcie wyborów parlamentarnych

W piątek o godz. 8 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczęły się w Iranie wybory do liczącdego 290 miejsc Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego (parlamentu) Iranu.

Do głosowania uprawnionych jest ok. 58 mln Irańczyków w wieku co najmniej 18 lat w 85-milionowym kraju. Lokale wyborcze będą zamknięte po 10 godzinach, ale głosowanie może zostać przedłużone, jeśli władze uznają to za konieczne.

Spodziewane jest zwycięstwo ugrupowań konserwatywnych. Iran jest szyicką teokracją, rządzoną od rewolucji islamskiej 1979 r. przez ajatollahów.

Irańczycy będą wybierać także następców zmarłych członków Zgromadzenia Ekspertów - jednej z najważniejszych instytucji w Iranie. Gremium to jako jedyny organ konstytucyjny jest odpowiedzialne za nominowanie, kontrolowanie i ewentualne odwoływanie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego; w praktyce jednak nigdy nie zakwestionowało jego działań.

Wiele instytucji w Iranie jest mianowanych pośrednio bądź bezpośrednio przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego, który jest w kraju człowiekiem nr 1, ale parlament i Zgromadzenie Ekspertów wybierane są w wyborach powszechnych.

Parlament opracowuje akty prawne i głosuje nad nimi, ratyfikuje traktaty międzynarodowe i zatwierdza budżet państwa; jest uprawniony do zatwierdzania i przesłuchiwania ministrów oraz prezydenta.

Zdaniem obserwatorów piątkowe wybory nie będą miały większego wpływu na sprawy zagraniczne ani na politykę nuklearną Iranu, którą definiuje najwyższy przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei. Lojalni wobec niego tzw. twardogłowi najprawdopodobniej zdominują nowy parlament.