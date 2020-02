Iran: Setki tysięcy ludzi świętowało 41. rocznicę islamskiej rewolucji

Setki tysięcy ludzi w Iranie uczciły we wtorek rocznicę islamskiej rewolucji z 1979 roku. Podczas wiecu w Teheranie prezydent Iranu Hasan Rowhani nawoływał zgromadzonych do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Według państwowych mediów wiece z okazji rocznicy odbyły się w ponad 5 tys. miejscowości w Iranie.

W Teheranie na placu Wolności zebrały się tysiące ludzi. "Naszym zbawieniem są urny do głosowania" - mówił Rowhani do uczestników wiecu. Zachęcał do wzięcia udziału w planowanych na 21 lutego wyborach, niezależnie od "możliwych skarg i krytyki". "Błagam was, żebyście nie byli pasywni" - powiedział.

Jak pisze agencja AP, Iran uważa, że wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie potwierdzeniem poparcia dla szyickiej teokracji.

Tegoroczne obchody rocznicy rewolucji islamskiej odbywają się w okresie nasilonych napięć między Teheranem a Waszyngtonem, związanych m.in. z zabiciem przez wojska USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

Zdjęcia Sulejmaniego pojawiały się wśród tłumów zebranych w Teheranie. Rowhani poświęcił generałowi część swojego przemówienia, nazywał go wybitnym dowódcą wojskowym i ważnym dyplomatą.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif, wskazując wysoką frekwencję na uroczystościach, doradził prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zmianę polityki wobec Iranu. "Ogromna liczba Irańczyków zjawiła się na wiecu z okazji 41. rocznicy ich rewolucji oraz po to, by oddać cześć poległym bohaterom. Wiadomość do Trumpa (i wasali): czas porzucić złudzenia. Mimo wszystkich wyzwań i różnic, w obronie kraju i honoru wszystkie 82 mln Irańczyków są zjednoczone" - napisał Zarif na Twitterze.

Rewolucja islamska z 1979 roku doprowadziła do obalenia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego i zaprowadzenia rządów radykalnych szyitów. Zanim rewolucja się dokonała, w 1978 roku przez Iran przelała się fala protestów wymierzonych przeciwko szachowi, a gospodarkę paraliżowały liczne strajki. W styczniu Pahlawi opuścił kraj i przekazał ster władzy radzie regencyjnej i premierowi z opozycyjnego ugrupowania; nowy premier zgodził się na powrót szyickiego przywódcy ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego.

11 lutego 1979 roku wojsko ogłosiło neutralność, co utorowało drogę do ostatecznego obalenia władzy Pahlawiego. Na czele państwa stanął ajatollah Chomeini.