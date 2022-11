Iran sprzymierza się z Chinami, by inwigilować społeczeństwo

Chiny wspierają rozwój irańskiego systemu inwigilacji społeczeństwa.

Od kilku tygodni Iran pogrążony jest w kryzysie społecznym.

Pomimo aresztowań i brutalności policji trwają demonstracje Iranek i Irańczyków, którzy mają dość religijnego reżimu próbującego regulować wszystkie sfery ich życia.

W tym newralgicznym dla kraju momencie, władza zdecydowała o przyspieszeniu prac nad zaawansowanym systemem inwigilacji społeczeństwa, zwracając się o pomoc w jego budowaniu do Chin.

Wybór Pekinu jako partnera jest jak najbardziej słuszny z punktu widzenia przyświecającego władzy celu. Państwo Środka ma bez wątpienia najbardziej zaawansowany na świecie system inwigilacji społecznej.

Głównym obszarem zainteresowania władz jest implementacja rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) zaprzężonej do masowego rozpoznawania twarzy ludzi uchwyconych na zapisach monitoringu przemysłowego oraz cenzura internetu. Celem jest przede wszystkim skuteczne śledzenie aktywistów w sieci, szybkie wykrywanie organizowania demonstracji oraz identyfikacja jej liderów.

Dzięki zagęszczeniu kamer (obecnie jest ich 15 milionów w 28 miastach) oraz wprowadzeniu oprogramowania opartego na AI możliwe będzie ograniczenie liczby policjantów na ulicach. Przeprowadzane przez siły bezpieczeństwa akcje będą szybsze, dyskretniejsze i precyzyjnie ukierunkowane, a więc pozostawiające mniej medialnych śladów. Oprócz kamer wraz z oprogramowaniem, Teheran chce zakupić od Chin m.in. systemy rozpoznawania twarzy, który doskonale sprawdzają się w chińskich miastach.

Pekin otwarty na współpracę z Iranem w kwestiach bezpieczeństwa

Pekin jest otwarty na długookresową współpracę z Iranem w kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście pojęcie to zdecydowanie bardziej odnosi się do zabezpieczenia władzy niż bezpieczeństwa społeczeństwa. Oficjalnie władze irańskie mówią, że system ma być elementem niezbędnym przy realizacji projektu „inteligentnych miast” (smart cities), chronić państwo przed inwigilacją zewnętrzną (zachodnią), dążącą do pozbawienia Iranu suwerenności i stanowić zaporę dla cyberprzestępczości.

Już obecnie działający system jest powiązany z Chinami, bowiem wszystkie dane spływając z kamer są przekazywany do dwóch centrów obliczeniowych, z których jedno jest w Teheranie, a drugie w utajnionej lokalizacji w Chinach. System kamer i ich techniczną obsługę zapewnia chińska firma Tiandy.

Pekin kluczowy w irańskim systemie bezpieczeństwa narodowego

Władze irańskie przyznają, że Pekin odgrywa kluczową rolę w irańskim systemie bezpieczeństwa narodowego. Pod tym pojęciem kryje się m.in. przeciwdziałanie propagowaniu przez obywateli materiałów świadczących o brutalności policji wobec demonstrantów oraz zablokowanie kanałów cyfrowej komunikacji aktywistów i obywateli biorących udział w demonstracjach. Generalnie więc chodzi głównie o zduszenie coraz silniejszych przejawów wolności obywatelskiej oraz ukrycie przypadków łamania praw człowieka.

Dodatkowo dla Pekinu jest to okazja do zademonstrowania zaawansowania technologicznego AI i przewagi nad USA w tej dziedzinie. Chińscy dostawcy technologii AI traktują więc Iran jako formę promocji swoich komercyjnych rozwiązań dla realizacji projektów „inteligentnych miast”, które cieszą się rosnącą popularnością wśród zamożnych państw arabskich na Bliskim Wschodzie.

Zastosowanie technologii rozpoznawania twarzy przez firmy chińskie ma wiele zastosowań komercyjnych, wdrażanych przez firmy choćby w Japonii. Rozpoznanie biometrycznych danych twarzy może być pomocne w handlu czy w identyfikacji podróżnych. Jednak związek firm chińskich z systemami masowej inwigilacji i represji powoduje, że w państwach Zachodu na ich rozwiązania patrzy się z rosnącą nieufnością.

