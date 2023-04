Iran: Syn ostatniego szacha odwiedzi Izrael; chce ożywić przyjaźń między narodami

"Chcę, aby naród izraelski wiedział, że Republika Islamska nie reprezentuje narodu irańskiego. Starożytna więź między naszymi narodami może odżyć dla dobra ich obu. Jadę do Izraela, by przyczynić się do budowania tej jaśniejszej przyszłości" - zapowiedział Cyrus Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu na Twitterze.

Jest on synem ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, który został pozbawiony władzy podczas rewolucji islamskiej w 1979 roku. Obecnie mieszka na emigracji w USA, gdzie używa tytułu Księcia Koronnego Iranu lub Cesarza tytularnego Iranu.

"Chcę przekazać (narodowi izraelskiemu) wyrazy przyjaźni od narodu irańskiego (...); przekazać wyrazy szacunku ofiarom Holokaustu w Dniu Pamięci o Holokauście" - zapowiedział Cyrus Reza Pahlawi. W tym roku dzień ten przypada na 17-18 kwietnia.

Syn ostatniego szacha poinformował, że zamierza spotkać się z urzędnikami państwowymi i odwiedzić niektóre zabytki Izraela oraz oddać hołd ofiarom Holokaustu w instytucie Jad Waszem w Dniu Pamięci o Holokauście.

Zapowiedział wygłoszenie przemówienia, w którym omówi szczegóły zaprowadzenia demokracji w Iranie, dzięki której - jak podkreślił - zapewniony będzie pluralizm religijny, wolność słowa oraz prawa człowieka.

Izraelska minister wywiadu Gila Gamaliel potwierdziła, że będzie gościć następcę tronu Iranu. "Robimy dziś pierwszy krok do odbudowy więzi między narodami" - powiedziała.

Ostatni szach Iranu był sojusznikiem Izraela. Mohammad Reza Pahlawi odmówił przyłączenia się do arabskiego embarga z 1973 roku w odpowiedzi na wojnę Jom Kippur i "chwalił się sprzedażą ropy Izraelowi". Popierał normalizację stosunków między państwami arabskimi a Izraelem - napisał portal dziennika "Jerusalem Post".