Iran: Szef MSZ: jesteśmy gotowi wdrożyć porozumienie z USA w sprawie wymiany więźniów

Iran jest gotowy wdrożyć porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, w którym pośredniczy Katar, dotyczące wymiany więźniów - poinformował w czwartek irański minister spraw zagranicznych Hosejn Amir Abdollahijan. Na mocy umowy mają być także uwolnione irańskie aktywa o wartości 6 miliardów dolarów, zamrożone w Korei Południowej.

Zgodnie z porozumieniem USA i Iran mają wymienić po pięciu więźniów. Kilka dni temu irańskie MSZ informowało, że spodziewa się realizacji tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości.

10 sierpnia w Iranie zwolnionych do aresztu domowego zostało czterech obywateli amerykańskich, którzy byli osadzeni w owianym złą sławą więzieniu Ewin w Teheranie. Waszyngton odebrał to jako pierwszy krok w kierunku powrotu Amerykanów do domu.

Piąty amerykański obywatel już wcześniej przebywał w areszcie domowym.

Wśród zwolnionych z więzienia Ewin jest trzech mężczyzn mających paszporty zarówno USA jak i Iranu - biznesmeni Siamak Namazi, Emad Shargi oraz ekolog Morad Tahbaz, a także dwóch innych Amerykanów, których tożsamości nie ujawniono. Namazi został zatrzymany w 2015 roku, zaś Shargi i Tahbaz w 2018 roku pod zarzutem szpiegostwa.