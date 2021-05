Iran: Telewizja: siedmiu kandydatów zatwierdzono do startu w wyborach prezydenckich

Irańska telewizja państwowa poinformowała we wtorek, że tylko siedmiu z ok. 590 kandydatów zostało zatwierdzonych przez Islamską Radę Strażników Konstytucji do startu w wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 18 czerwca.

Agencja AP zauważa, że drastycznie zawęża to spektrum kandydatów, którzy potencjalnie zastąpią odchodzącego prezydenta Hasana Rowhaniego.

Telewizja nie podała nazwisk zatwierdzonych kandydatów, choć krążyły pogłoski, że reformiści i kandydaci umiarkowani ubiegający się o możliwość startu w wyborach mogli zostać odrzuceni przez Radę Strażników Konstytucji, złożoną z 12 szyickich duchownych i prawników. Rada sprawdza, czy kandydaci spełniają niezbędne wymagania formalne oraz kryteria ideologiczne i kwalifikacje polityczne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Iranu, które nadzoruje wybory, zazwyczaj oficjalnie ogłasza listę zatwierdzonych kandydatów. W 2017 roku zarejestrowało się 1630 kandydatów, ale zdecydowana większość została zdyskwalifikowana przez Radę; ostatecznie w walce o urząd prezydenta uczestniczyło czterech kandydatów.

Stojący na czele irańskiego wymiaru sprawiedliwości Ebrahim Raisi, ultrakonserwatywny duchowny, zbliżony do najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, bez powodzenia ubiegał się o prezydenturę w 2017 roku, przegrywając z uchodzącym za pragmatyka Rowhanim. Obecnie jest uważany przez analityków za najsilniejszego kandydata w nadchodzących wyborach.

Rowhani sprawował urząd prezydenta Iranu przez dwie kadencje i zgodnie z konstytucją nie może ubiegać się o to stanowisko po raz trzeci.