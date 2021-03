Iran: udaremniono porwanie samolotu pasażerskiego

Elitarna Gwardia Rewolucyjna Iranu powiadomiła w piątek, że dzień wcześniej jej siły udaremniły próbę porwania samolotu pasażerskiego, który przymusowo lądował w Isfahanie w środkowej części kraju. Nikt nie został ranny. Nie podano kim jest zatrzymany porywacz.

Rzekome - jak pisze agencja AP - porwanie dotyczyło samolotu Fokker 100 irańskich linii Iran Air, który leciał z Ahwazu na zachodzie do Meszhedu na północnym wschodzie Iranu.

Gwardia nie ujawniła wielu szczegółów zdarzenia. Przekazała tylko na swojej stronie internetowej, że porywacz starał się przekierować lot do "południowych wybrzeży Zatoki Perskiej", co obejmowałoby takie kraje jak Bahrajn, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jak podano, samolot przymusowo lądował w Isfahanie i nikt nie został ranny w tym incydencie. Nie było od razu jasne, czy domniemany porywacz był uzbrojony i czy postawiono mu zarzuty karne - informuje Associated Press.

Fokker 100 miał wystartować z Ahwazu do Meszhedu w czwartek o godz. 19.15 czasu lokalnego - wynika z danych na stronie internetowej FlightRadar24.com, zajmującej się śledzeniem samolotów. Iran Air posiada w swojej flocie trzy takie maszyny, z których każda ma ok. 30 lat, ponieważ Iran pozostaje odcięty od międzynarodowego handlu samolotami w ramach sankcji gospodarczych.

W maszynach obsługujących połączenia krajowe w Iranie podobno znajdują się uzbrojeni funkcjonariusze Gwardii Rewolucyjnej, którzy mają reagować na wszelkie próby ataków czy porwań. Strażnicy Rewolucji przejęli ochronę nad lotnictwem w latach 80. XX wieku po serii incydentów z udziałem irańskich grup opozycyjnych, które przejmowały samoloty w czasie niepokojów, jakie miały miejsce po rewolucji islamskiej w 1979 roku - przypomina agencja AP.

Ostatnie dwie takie próby miały miejsce w 2000 roku. We wrześniu 2000 roku mężczyzna uzbrojony w atrapę pistoletu i bombę benzynową próbował porwać również samolot Fokker 100 linii Iran Air, chcąc skierować go do Francji. Jak wynika z raportu amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), wywołał on pożar na pokładzie, a następnie został zatrzymany.

W listopadzie 2000 roku uzbrojeni mężczyźni chcieli opanować samolot Jak-40 należący do irańskich linii Ariatour Airlines, domagając się lotu do USA. Według FAA strażnicy lotniczy udaremnili próbę porwania, choć jeden z nich został zastrzelony, a drugi pchnięty nożem. Stewardesa i pięciu porywaczy również odniosło obrażenia.