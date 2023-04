Iran: uliczne kamery do identyfikacji kobiet bez chust na głowach prawdopodobnie pochodzą z Chin

Kamery w Iranie używane do nagrywania i wykrywania kobiet, które nie zakrywają głów zgodnie z irańskim prawem, "bardzo prawdopodobnie" pochodzą z Chin, gdzie zaawansowana technologia jest wykorzystywana do identyfikacji twarzy - powiedział Euronews Craig Singleton z amerykańskiej Fundacji Obrony Demokracji (FDD).

Rząd Iranu ogłosił w sobotę plan instalowania kamer w miejscach publicznych w celu identyfikacji i karania kobiet, które nie noszą na głowach chust. "Rząd Iranu dodał kolejną broń do swojego arsenału opresji" - ocenił portal Euronews w piątkowym artykule.

Kobiety nienoszące hidżabu - co jest coraz bardziej popularne w Iranie, stanowiąc akt obywatelskiego nieposłuszeństwa - po wykryciu przez kamery otrzymają "wiadomość ostrzegawczą". Władze zamierzają wzmocnić znienawidzoną tzw. policję moralności nowoczesną technologią.

Niektórzy komentatorzy ostrzegają przed "dystopijną przyszłością Iranu", któremu Chiny pomagają w budowaniu państwa inwigilacyjnego - pisze Euronews.

"Technologia rozpoznawania twarzy i potężne narzędzia do nadzoru wideo i obserwacji tłumu, monitorowania telefonów i SMS-ów zostały dostarczone przez chińskie firmy, podczas gdy irańscy urzędnicy podobno przeszli szkolenie w zakresie +manipulowania opinią publiczną+" - podał portal.

"Technologia dalej ogranicza możliwości przemieszczania się kobiet w Iranie i uniemożliwia im wykorzystywanie ich podstawowych praw, jak udanie się do miejsca, do którego chcą, albo ubieranie się tak, jak by chciały" - skomentowała Melody Kazemi z grupy Filterwatch, monitorującej internetową cenzurę w Islamskiej Republice. - "Przyczynia się to do traktowania ich jak obywateli drugiej kategorii, pozwalając na dalsze zatrzymania i szykany wobec kobiet".

We wrześniu ubiegłego roku w całym Iranie rozpoczęły się masowe antyrządowe protesty po śmierci w areszcie policji moralności 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, która została zatrzymana z powodu nieprzestrzegania zasad ubioru obowiązujących w Iranie. Protesty trwały kilka miesięcy, po czym zaczęły słabnąć w wyniku represji zastosowanych przez państwo wobec obywateli, w tym masowych aresztowań i egzekucji. W represjach i utrzymaniu władzy przez religijnych przywódców pomogła Iranowi technologia z Chin - uważa Craig Singleton z Fundacji Obrony Demokracji.

Jak mówi, Teheran nie był w stanie "zneutralizować źródłowych przyczyn niepokojów". Takie technologie, jak chińskie kamery, okazują się konieczne dla "całkowitego wyeliminowania wszelkich form sprzeciwu". Ważną rolę odgrywają też narzędzia cenzury internetowej, a inwigilacja telefonów i sieci pomogła w identyfikacji i zatrzymywaniu uczestników demonstracji.

Chińskie firmy inwigilacyjne, takie jak Tiandy, Hikvision i Dahua, są skupione na poszukiwaniu nowych rynków poza Chinami, które są już "nasycone natarczywą inwigilacją" - stwierdził Singleton.

"Iran przekształcił się w bliskowschodni inkubator dla techno-autorytaryzmu Pekinu, zasadniczo pozwalając chińskim firmom na rozmieszczenie ich systemów za granicą, aby ocenić, czy są one kompatybilne z nie-chińskimi sieciami" - dodał rozmówca Euronews.

W jego ocenie wiele technologii zostało rozwiniętych przez Chiny w wyniku represji wobec Ujgurów i innych mniejszości etnicznych w kraju.

Te technologie "są zaprojektowane w taki sposób, aby automatyzować łamanie praw człowieka" - podsumowała Kazemi z Filterwatch.