Iran: W ciągu doby zmarło na koronawirusa 49 osób

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Iranie na koronawirusa 49 osób; to najwyższa dobowa liczba zgonów od zanotowania pierwszego przypadku zgonu 19 lutego - poinformowało w niedzielę irańskie ministerstwo zdrowia.

Jak oświadczył na telewizyjnej konferencji prasowej rzecznik ministerstwa zdrowia Kianous Dżahanpur łącznie zmarło "co najmniej 194 naszych rodaków, którzy zarazili się koronawirusem COVID-19".

Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 734 przypadki zarażenia koronawirusem co zwiększyło ich łączną liczbę do 6.566. Zakażenia wykryto we wszystkich 31 prowincjach Iranu, w tym najwięcej (1.805) w prowincji Teheran.

Dżahanpur poinformował, że 685 przypadków zakażenia stwierdzono w prowincji Kum, gdzie znajduje się święte miasto szyitów o tej samej nazwie. W położonej w środkowej części kraju prowincji Isfahan, często odwiedzanej przez turystów, zanotowano 564 przypadki. Ich liczba szybko tam wzrasta.

Wśród zarażonych wirusem jest kilku polityków i dowódców wojskowych wysokiej rangi.

Iran jest obecnie jednym z największych ognisk epidemii poza Chinami, gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy w końcu grudnia, z największą po Chinach liczbą ofiar śmiertelnych wśród zakażonych.

Władze nie ogłosiły jeszcze decyzji o kwarantannie, ale - jak informują media - w 15 prowincjach wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się, Szkoły i uniwersytety zostały zamknięte do 3 kwietnia kiedy obchodzony jest Perski Nowy Rok. W niektórych prowincjach wstrzymano wynajmowanie lokali na noclegi dla turystów aby zniechęcić ich do odwiedzin.

Wcześniej poinformowano o ustanowieniu punktów kontrolnych by ograniczyć podróże między głównymi miastami i w konsekwencji powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Władze ostrzegły też, że mogą użyć siły w celu ograniczenia podróży między miastami.

Irańskie linie lotnicze Iran Air ogłosiły w niedzielę, że zawieszają aż do odwołania wszystkie połączenia do Europy w związku z ograniczeniami, jakie nakładają nań kraje europejskie.

Po raz pierwszy koronawirus został wykryty w chińskim mieście Wuhan pod koniec grudnia ub.r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w niedzielę o 44 nowych przypadkach zakażenia wirusem i 27 zgonach. W całych Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd 80.695 zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3.097.