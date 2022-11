Iran: W podziemnych zakładach Fordo rozpoczęto wzbogacanie uranu do 60 proc.

W podziemnych zakładach Fordo w środkowym Iranie rozpoczęto wzbogacanie uranu do 60 proc. w odpowiedzi na rezolucję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), wzywającą Iran do większej współpracy - podał we wtorek Reuters, powołując się na irańską agencję SNN.

Ponadto Iran zainstaluje w zakładach w Fordo i Natanz nowe wirówki do wzbogacania uranu - przekazała SNN. Iran już wzbogaca uran do 60 proc. w innych zakładach w kraju.

Składająca się z reprezentantów 35 krajów Rada Gubernatorów MAEA przyjęła w czwartek rezolucję, wzywającą Iran do podjęcia natychmiastowej współpracy z agencją w sprawie śledztwa dotyczącego odnalezienia śladów uranu w trzech zakładach, wcześniej niezgłoszonych przez Teheran - przekazali anonimowi dyplomaci, na których powołał się Reuters. Przyjęcia takiej rezolucji domagały się USA oraz szereg państw UE.

Według irańskiej półoficjalnej agencji ISNA rozpoczęcie wzbogacania uranu do 60 proc. w Fordo to "mocna odpowiedź" na przyjęcie rezolucji. Podobną uchwałę rada MAEA przyjęła w czerwcu. Wówczas w reakcji na nią Iran usunął kamery nadzoru tej agencji i inne urządzenia monitorujące zainstalowane w irańskich obiektach jądrowych w ramach porozumienia z 2015 roku.

Od tego czasu w irańskich zakładach zainstalowano setki bardziej zaawansowanych wirówek. W ten sposób Teheran zwiększył swoją zdolność do wzbogacania uranu znacznie powyżej limitów określonych w umowie z 2015 roku, którą zaczął naruszać w 2019 roku w odpowiedzi na wycofanie się z porozumienia przez USA.

We wrześniowym raporcie kwartalnym MAEA podała, że zapasy uranu w Iranie, wzbogacone nawet do 60 proc., wzrosły znacznie powyżej ilości, która wystarczy, jeśli będzie dalej wzbogacany, do wyprodukowania bomby atomowej. Do stworzenia takiej bomby potrzebny jest uran wzbogacony do 90 proc.