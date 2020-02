Iran: W wyborach parlamentarnych spodziewane zwycięstwo konserwatystów

Irańczycy wybierają w piątek na kolejne 4 lata 290-miejscowy parlament. Po unieważnieniu tysięcy kandydatur umiarkowanych i z ramienia reformistów spodziewane jest zwycięstwo konserwatystów w tej szyickiej teokracji, rządzonej od rewolucji islamskiej 1979 r. przez ajatollahów.

Irańczycy będą wybierać także następców zmarłych członków Zgromadzenia Ekspertów - jednej z najważniejszych instytucji w Iranie. Gremium to jako jedyny organ konstytucyjny jest odpowiedzialne za nominowanie, kontrolowanie i ewentualne odwoływanie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego; w praktyce jednak nigdy nie zakwestionowało jego działań.

Wiele instytucji w Islamskiej Republice Iranu jest mianowanych pośrednio bądź bezpośrednio przez najwyższego przywódcę, który jest w kraju człowiekiem nr 1, ale parlament - Islamskie Zgromadzenie Konsultatywne - i Zgromadzenie Ekspertów wybierane są w wyborach powszechnych - zwraca uwagę AFP.

Parlament opracowuje akty prawne i głosuje nad nimi, ratyfikuje traktaty międzynarodowe i zatwierdza budżet państwa; jest uprawniony do zatwierdzania i przesłuchiwania ministrów oraz prezydenta.

Reuters zwraca uwagę, że piątkowe wybory nie będą miały większego wpływu na sprawy zagraniczne ani na politykę nuklearną Iranu, którą definiuje najwyższy przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei. Lojalni wobec niego tzw. twardogłowi najprawdopodobniej zdominują przyszły parlament.

W jednoizbowym Islamskim Zgromadzeniu Konsultatywnym pięć z 290 miejsc zagwarantowanych jest dla przedstawicieli mniejszości religijnych: jedno dla zaratusztrian, jedno dla żydów, jedno dla wyznawców Kościoła asyryjskiego i chaldejskiego oraz dwa dla Kościoła ormiańskiego.

W tym roku Irańczycy muszą wybrać również następców zmarłych w ciągu ostatnich czterech lat siedmiu członków 88-miejscowego Zgromadzenia Ekspertów, które składa się wyłącznie ze starszych duchownych muzułmańskich. Instytucja ta może odegrać kluczową rolę do czasu ponownego odnowienia jej składu w 2024 r. ze względu na wiek Chameneia, który w lipcu br. skończy 81 lat. Do tej pory odwołanie najwyższego przywódcy nie miało wszelako precedensu.

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest ok. 58 mln Irańczyków w wieku co najmniej 18 lat w 85-milionowym Iranie.

Kandydaci mieli zaledwie tydzień na kampanię wyborczą, która już zakończyła się (na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania).

Lokale wyborcze zostaną otwarte w piątek o godz. 8 (godz. 5.30 w Polsce), a zamknięte po 10 godzinach, ale głosowanie może zostać przedłużone, jeśli władze uznają to za konieczne.

Mającym ogromną władzę organem odpowiedzialnym za nadzorowanie wyborów w Iranie jest Rada Strażników Konstytucji, zdominowana przez ultrakonserwatystów. Składająca się z sześciu muzułmańskich duchownych, wyznaczonych przez najwyższego przywódcę duchowo-politycznego, i sześciu prawników, zaproponowanych przez wymiar sprawiedliwości i zatwierdzonych przez parlament, odpowiada za zatwierdzenie lub unieważnienie kandydatur w wyborach na podstawie szeregu kryteriów, takich jak lojalność wobec Islamskiej Republiki Iranu.

Przed tegorocznymi wyborami Rada spośród prawie 14,5 tys. zgłoszonych kandydatur unieważniła około 7,2 tys., głównie polityków umiarkowanych i z szeregów reformistów, co spotkało się z krytyką uważanego za pragmatyka, relatywnie umiarkowanego duchownego, prezydenta Hasana Rowhaniego i jego zwolenników - podaje agencja AFP. Wyrazili oni obawy, że masowa dyskwalifikacja kandydatów może zniechęcić ludzi do pójścia do urn. Jak wskazuje AFP, na niskiej frekwencji tradycyjnie korzystają ultrakonserwatyści, czyli tzw. twardogłowi w Iranie. Rewolucja islamska z 1979 r., w następstwie obalenia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego, doprowadziła do przekształcenia Iranu z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską.

Z kolei jak informuje Reuters, Rada Strażników Konstytucji wykluczyła 6 850 umiarkowanych i konserwatywnych kandydatów na rzecz ultrakonserwatystów spośród 14 tys. osób, którzy w grudniu zgłosili się do startu w wyborach. Agencja zauważa, że wobec tego, iż Iran stoi w obliczu coraz większej izolacji na arenie międzynarodowej, groźby konfliktu w związku z impasem w kwestii nuklearnej ze Stanami Zjednoczonymi oraz rosnącego niezadowolenia w kraju, frekwencja jest postrzegana jako referendum w sprawie władz, a więc potencjalne dla nich ryzyko.

"Przewidujemy, że w wyborach weźmie udział 50 proc. (uprawnionych)" - powiedział w środę rzecznik Rady Strażników Konstytucji. Frekwencja wyniosła 62 proc. w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2016 r. i 66 proc. w 2012 r.

Chamenei wzywał do pójścia do urn, nazywając głosowanie "obowiązkiem religijnym". Tymczasem kilku znaczących reformistów w Iranie oraz aktywiści za granicą nawoływali do bojkotu wyborów.

"Musimy rozpocząć silną kampanię bojkotu, aby odpowiedzieć na represyjną politykę systemu" - powiedziała więziona aktywistka ds. praw człowieka Narges Mohammadi w wiadomości nagranej na telefonie komórkowym i zamieszczonej na stronie jej męża na Facebooku. Irańscy działacze i grupy opozycyjne rozpowszechniają w mediach społecznościowych stworzone na Twitterze hasztagi #BoycottIranShamElections (ang. bojkot oszukańczych wyborów w Iranie) i #VOTENoVote.

W Iranie kandydaci wywodzą się zasadniczo z dwóch ruchów politycznych: reformistów i konserwatystów. Jednak po unieważnieniu tysięcy kandydatur reformistów w wyborach w szranki staną konserwatyści i ultrakonserwatyści. Konserwatyści sprzeciwiają się obecnie wycofaniu Iranu z międzynarodowej umowy nuklearnej ze światowymi mocarstwami z 2015 r., zagrożonej po wystąpieniu z niej USA w maju 2018 r. Natomiast twardogłowi od początku odrzucali to porozumienie i sprzeciwiają się jakimkolwiek negocjacjom z Zachodem.

Zawarcie przez Iran z sześcioma światowymi mocarstwami (USA, Rosją, Chinami, wielką Brytanią, Francją i Niemcami) umowy nuklearnej, której celem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych, było postrzegane jako olbrzymi sukces dyplomatyczny Rowhaniego. W obecnym irańskim parlamencie dominują konserwatyści; wielu z nich jest zdania, że jego rząd poszedł w negocjacjach na zbyt daleko idące ustępstwa, przez co umowa jest dla Iranu niekorzystna.

Podczas gdy zwolennicy establishmentu będą głosować na twardogłowych, wielu proreformatorskich Irańczyków jest wściekłych na to, jak władze rozprawiły się listopadowymi protestami przeciwko podwyżkom cen paliw. Demonstracje te szybko przekształciły się w protesty polityczne, których uczestnicy domagali się "zmiany reżimu".

Według organizacji praw człowieka w wyniku rozprawienia się władz z protestami śmierć poniosło kilkaset osób, a kilka tysięcy zostało uwięzionych. Ludzie są również wściekli na władze, że kłamały na temat zestrzelenia w styczniu ukraińskiego samolotu pasażerskiego, w wyniku czego śmierć poniosło 176 osób na pokładzie, głównie Irańczyków. Po kilku dniach zaprzeczania władze w końcu przyznały, że maszynę omyłkowo zestrzelili Strażnicy Rewolucji, elitarna jednostka irańskich sił zbrojnych.

Karolina Cygonek