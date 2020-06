Iran: Weteran US Navy zwolniony z więzienia

Weteran amerykańskiej marynarki wojennej Michael White został w czwartek zwolniony z irańskiego więzienia po prawie dwóch latach od zatrzymania za obrazę najwyższego przywódcy Iranu. Zwolnienie White'a było wynikiem amerykańsko-irańskich negocjacji.

Jak poinformowała w czwartek matka White'a, Joanne, po 683 dniach spędzonych za kratkami jej syn jest w drodze do domu. Podziękowała przy tym amerykańskim i szwajcarskim dyplomatom, a także byłemu gubernatorowi Nowego Meksyku Billowi Richardsonowi, który pośredniczył w rozmowach z irańskim MSZ.

White, który pojechał do Iranu by spotkać się z kobietą poznaną w internecie, został zatrzymany w Teheranie w lipcu 2018 roku i skazany w marcu 2019 na dziesięć lat więzienia za znieważenie ajatollaha Alego Chameneia oraz publikację prywatnych zdjęć i informacji w mediach społecznościowych.

Jak stwierdził w oświadczeniu Richardson, po wybuchu epidemii Covid-19 w Iranie White został przeniesiony z więzienia do hotelu w związku z problemami zdrowotnymi. Były gubernator zwrócił również uwagę na rolę katarskich dyplomatów w sprawie uwolnienia White'a.

Do zwolnienia White'a doszło niedługo po tym, jak do Iranu wrócił naukowiec Cyrus Asgari. Oskarżony w 2016 roku o kradzież tajemnic handlowych podczas wizyty naukowej w stanie Ohio na północy USA Irańczyk został uniewinniony w listopadzie 2019 roku. Mimo to pozostał w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie z powodów związanych z przepisami imigracyjnymi.

Jak stwierdzili jednak amerykańscy dyplomaci cytowani przez agencję AP, uwolnienie amerykańskiego weterana nie miało związku ze sprawą Asgariego, tylko innego Irańczyka będącego tematem negocjacji.