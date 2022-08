Iran: Władze: mamy możliwość wyprodukowania bomby atomowej, ale nie zamierzamy tego robić

Iran ma techniczną możliwość wyprodukowania bomby atomowej, jednak nie ma zamiaru tego robić - przekazał w poniedziałek Mohammad Eslami, szef państwowej organizacji ds. energii nuklearnej, cytowany przez półoficjalną irańską agencję Fars.

Eslami powtórzył komentarz wygłoszony w lipcu przez Kamala Kharraziego, doradcę Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneiego - przypomniał Reuters. Ówczesne uwagi Kharraziego sprowadzały się do sugestii, że Iran może być zainteresowany stworzeniem broni jądrowej, czemu przez długi czas w Teheranie zaprzeczano.

Obecnie Iran wzbogaca uran do 60 proc. materiału rozszczepialnego, stosowanego jako paliwo jądrowe w reaktorach jądrowych oraz do budowy bomb atomowych. Jest to znacznie powyżej 3,67 proc. ustalonych w ramach porozumienia nuklearnego z Teheranu z 2015 r.

Ówczesna umowa wprowadziła ograniczenia na działalność nuklearną Iranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych nałożonych wcześniej na Teheran. W 2018 roku USA wycofały się z umowy. Irańskie władze odpowiedziały na ten krok złamaniem narzuconych przez układ restrykcji nuklearnych.

We wtorek szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell przekazał, że przedstawił Iranowi nową propozycję dotyczącą porozumienia nuklearnego, dążąc do szybkiego zakończenia negocjacji w tej sprawie. Na razie nie jest znana odpowiedź Teheranu.