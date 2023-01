Iran: Władze: w trzęsieniu ziemi zginęły trzy osoby; ponad 800 jest rannych

W trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9, które w sobotę wieczorem nawiedziło północno-zachodni Iran, w pobliżu granicy Turcji zginęły trzy osoby, a 816 zostało rannych - poinformowały władze lokalne.

Trzęsienie o magnitudzie 5,9 wystąpiło na głębokości 15 km, a jego epicentrum znajdowało się 8 km od zamieszkanego przez ok. 200 tys. osób miasta Choj w prowincji Azerbejdżan Zachodni - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

"Jak dotąd, z powodu trzęsienia zginęły trzy osoby, a 816 zostało rannych" - poinformował Mohammad Sadegh Motamedian, gubernator Azerbejdżanu Zachodniego cytowany przez irańską agencję IRNA.

Wcześniej informowano, że kataklizm wyrządził poważne zniszczenia w Choj.

Iran znajduje się na styku płyt tektonicznych, przez co często dochodzi tam do trzęsień ziemi. 18 stycznia, również w pobliżu Choj doszło do trzęsienia, w którym zostało rannych kilkaset osób.