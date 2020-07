Iran wypłaci odszkodowania rodzinom ofiar zestrzelonego boeinga

Władze Iranu zgodziły się wypłacić odszkodowania rodzinom zagranicznych ofiar ukraińskiego boeinga omyłkowo zestrzelonego w styczniu przez irańską obronę przeciwlotniczą - oświadczyła w czwartek minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde.

Iran i inne zainteresowane kraje "podpisały porozumienie co do zasady" i "nie ma żadnych wątpliwości", że Teheran zapłaci, nawet jeśli dokładna kwota nie była jeszcze tematem rozmów - wynika z wypowiedzi Linde dla szwedzkiej agencji TT i potwierdzonej przez AFP.

"Podpisaliśmy umowę, że będziemy negocjować z Iranem w sprawie odszkodowań dla krewnych ofiar" - oznajmiła szefowa szwedzkiej dyplomacji.

Jeśli chodzi o to, czy Teheran rzeczywiście zapłaci odszkodowania, to "nie ma co do tego wątpliwości. Jednak nie wiemy, o jakie kwoty chodzi i negocjacje to muszą wyjaśnić" - podkreśliła Linde.

Na razie brak jest potwierdzenia ze strony irańskiej.

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, wykonujący lot z Teheranu do Kijowa, został 8 stycznia zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą w okolicach irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Władze Iranu przyznały, że jego siły zbrojne zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie "katastrofalnego błędu" ludzkiego w okresie zwiększonych napięć z USA. W połowie czerwca irańscy śledczy poprosili francuski urząd badania wypadków lotniczych BEA o odczytanie czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego samolotu.