Iran: Zatrzymano organizatorów antyrządowych protestów

Irańska policja zatrzymała w poniedziałek organizatorów ubiegłotygodniowych protestów przeciwko władzom w Behbehanie w prowincji Chuzestan na południu kraju - poinformowała agencja IRNA.

"Wszyscy organizatorzy nielegalnego i sprzecznego z normami zgromadzenia w Behbehanie zostali zidentyfikowani i aresztowani" - oświadczył cytowany przez agencję szef policji w Chuzestanie Hejdar Abbas Zadeh. Nie podał ile osób zatrzymano.

Do protestów w 100-tysięcznym mieście doszło w czwartek. Na nagraniach z demonstracji słychać, jak protestujący wykrzykują hasła przeciwko teokratycznemu reżimowi, jego polityce zagranicznej oraz warunkom gospodarczym. Podobnie jak miliony irańskich internautów wzywali też do odwołania egzekucji trzech mężczyzn oskarżonych o udział w licznych antyrządowych demonstracjach w listopadzie 2019 roku.

W reakcji na protesty władze Chuzestanu zablokowały dostęp do internetu, ale mimo to nagrania ze zgromadzenia wydostały się do sieci.