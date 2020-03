Irańscy lekarze: władze ukrywają prawdziwą liczbę ofiar koronawirusa

Około 70 irańskich lekarzy, którzy mieszkają w Europie i USA, oskarżyło w liście wysłanym do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rząd w Teheranie, iż ukrywa rzeczywisty zasięg epidemii koronawirusa. Twierdzą, że liczba zgonów z powodu Covid-19 prawdopodobnie przekroczyła 3 tysiące.

Jeśli liczba podana przez lekarzy związanych z opozycyjną Irańską Radę Oporu jest prawdziwa, to liczba śmiertelnych ofiar epidemii w Iranie jest nieporównanie wyższa niż podana oficjalnie przez władze, które ogłosiły, że do czwartku zmarło 429 osób.

Lekarze z Irańskiej Rady Oporu piszą w liście do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa: "Prawdziwa liczba śmiertelnych ofiar epidemii koronawirusa w Iranie przekracza prawdopodobnie 3000 osób. Jest to rezultat wynikającego ze względów politycznych zbyt późnego zaalarmowania społeczeństwa przez rząd oraz braku kompetentnych działań w walce z kryzysem".