Irlandia: 10 nowych zgonów na Covid-19, liczba zakażeń najniższa od połowy marca

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 10 osób i wykryto 64 nowe zakażenia, co jest najniższą liczbą od ponad dwóch miesięcy - podało w niedzielę po południu tamtejsze ministerstwo zdrowia.

To oznacza, że od początku epidemii w Irlandii na Covid-19 zmarły już 1543 osoby. Jednak w ostatnich dniach liczba zgonów wyraźnie spadła - niedziela jest trzecim dniem w ciągu ostatnich pięciu, gdy wynosi 10, co jest poziomem, który poprzednio zdarzał się pod koniec marca, zaś w ciągu ostatnich dziewięciu dni raz tylko bilans ofiar przekroczył 20.

Liczba wszystkich wykrytych dotychczas zakażeń wynosi 24112, z czego prawie 19,5 tys. pacjentów już wyzdrowiało. 64 nowe zakażenia - to najniższy bilans od 16 marca.

W poniedziałek w Irlandii rozpoczyna się pierwszy z pięciu etapów znoszenia nałożonych pod koniec marca restrykcji w celu zatrzymania epidemii. Zgodnie z wydanymi wytycznymi, ludzie nadal powinni pozostawać w domach, z wyjątkiem pięciu sytuacji - w celu pójścia do pracy, jeśli miejsce pracy jest otwarte, a praca nie można być wykonywana zdalnie, pójścia po zakupy, ćwiczeń fizycznych, ale nie dalej niż w odległości 5 km od domu, aby pójść do lekarza lub w celu opieki nad innymi oraz po to, by spotkać się z przyjaciółmi lub rodziną, ale tylko w odległości do 5 km od domu i w grupach nie większych niż cztery osoby.

Do pracy mogą powrócić osoby wykonujące zajęcia na zewnątrz, np. pracujący na budowach czy ogrodnicy. Mogą zostać otwarte sklepy z materiałami budowlanymi, z narzędziami, ogrodnicze oraz z produktami niezbędnymi w rolnictwie, warsztaty samochodowe oraz punkty sprzedaży samochodów, motocykli i rowerów i innych pojazdów, sklepy z materiałami biurowymi, punkty sprzedaży i naprawy urządzeń elektrotechnicznych.

Zalecono także zasłanianie twarzy w zatłoczonych środkach transportu publicznego oraz w zamkniętych publicznych przestrzeniach, takich jak np. sklepy.

Kolejne etapy znoszenia ograniczeń mają być wprowadzane w odstępcach trzytygodniowych.

Bartłomiej Niedziński