Irlandia: 13 zgonów z powodu Covid-19 - najwięcej od maja i 1269 zakażeń

W Irlandii w trakcie ostatniej doby stwierdzono 13 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od połowy maja i wykryto 1269 zakażeń koronawirusem - podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju.

To drugi przypadek od początku października, by liczba zgonów była dwucyfrowa i pierwszy od połowy maja, by przekraczała 10. Jeśli chodzi o bilans zakażeń, jest on nieznacznie - o 14 - niższy od rekordu, który został zanotowany w niedzielę. Tym samym jest to siódmy kolejny dzień, w którym wykryto przynajmniej tysiąc nowych infekcji.

Całkowity bilans epidemii w Irlandii wzrósł do 52 256 zachorowań i 1865 ofiar śmiertelnych.

O północy w nocy ze środy na czwartek w całej Irlandii zacznie obowiązywać piąty, najwyższy stopień zagrożenia koronawirusem, co oznacza powrót - z nielicznymi wyjątkami - do takich restrykcji, jakie miały miejsce w pierwszej fazie epidemii. Piąty poziom zagrożenia ma obowiązywać przez sześć tygodni, choć po czterech nastąpi przegląd sytuacji.

Zamknięte zostaną wszystkie sklepy poza tymi, które sprzedają niezbędne towary, podobnie jak punkty usługowe. Puby, bary i restauracje mogą działać tylko w systemie na wynos lub z dostawą. Ludzie powinni nie oddalać się więcej niż 5 km od domu i jeśli to możliwe, wykonywać pracę zdalnie. Zakazane są wszelkie spotkania z osobami z innych gospodarstw domowych w pomieszczeniach zamkniętych. Nieczynne będą wszystkie muzea, galerie, siłownie, obiekty rekreacyjne. Świątynie będą otwarte tylko do indywidulanych modlitw.

Podnosząc poziom zagrożenia rząd nieco zmodyfikował przewidziane restrykcje i dopuścił spotkania na otwartej przestrzeni z członkami jednego innego gospodarstwa domowego, ale tylko w promieniu 5 km od domu, kontynuowanie pracy na budowach oraz rozgrywek sportowych na poziomie zawodowym, ale bez udziału publiczności. Otwarte pozostaną szkoły, choć decyzja w tej sprawie może się zmienić w zależności od rozwoju sytuacji.

W związku z powrotem lockdownu rząd zapowiedział we wtorek, że w najbliższych dniach przedstawi projekt ustawy o karach finansowych dla osób, które będą łamać przepisy. Zgodnie z propozycjami osoby, które bez ważnego powodu przemieszczają się na dalszą odległość niż 5 km od domu i te, które nie zasłaniają twarzy w sklepach, transporcie publicznym czy innych miejscach, gdzie jest to wymagane, będą mogły być ukarane grzywną w wysokości 60 euro. Natomiast organizatorzy imprez domowych będą mogli być ukarani grzywną w wysokości 1000 euro i skazani na miesiąc więzienia, w przypadku drugiego przewinienia będzie to 1500 euro i 3 miesiące, a trzeciego - 2500 euro i 6 miesięcy.

