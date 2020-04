Irlandia: 18 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu doby; bilans wzrósł do 1102

Liczba zmarłych z powodu epidemii koronawirusa w Irlandii zwiększyła się o kolejne 18 osób, wskutek czego łączny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w tym kraju do 1102 - podało w poniedziałek wieczorem ministerstwo zdrowia Irlandii.

To znaczący spadek w stosunku do 26 zgonów, o których informowano w niedzielę, a zarazem najmniejsza liczba ofiar śmiertelnych od 12 kwietnia.

Wśród 18 zgonów odnotowanych w poniedziałek koronawirus był laboratoryjnie potwierdzoną przyczyną śmierci w przypadku aż 17 pacjentów, w jednym - na taką przyczynę zgonu wskazywały symptomy chorobowe. W piątek irlandzkie władze medyczne zdecydowały się zmienić sposób prowadzenia statystyk i wliczać do nich także te przypadki, które nie zostały potwierdzone specjalistycznymi badaniami, ale które - w ocenie lekarzy - był wywołane koronawirusem. W całkowitym bilansie uzwględniono aż 200 takich zgonów.

Prawie połowa wszystkich przypadków śmiertelnych odnotowanych od początku epidemii w Irlandii dotyczyła pensjonariuszy zakładów opieki długotrwałej, chodzi o 546 osób.

Resrto zdrowia podał też w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 386 nowych zakażeń, co jest dużym spadkiem w stosunku do niedzieli i ale bardzo podobną liczbą do tej z soboty. Liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 w Irlandii wynosi obecnie 19648. Blisko połowa zakażonych już wyzdrowiała.

Jak poinformowano, według danych z północy z soboty na niedzielę, do szpitali przyjętych zostało 2625 osób, o których wykryto koronawirusa, zaś 353 pacjenci trafili na oddziały intensywnej terapii. Spośród wszystkich osób, u których potwierdzono zakażenie, 5204 przypadki dotyczą pracowników służby zdrowia.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan powiedział w poniedziałek, że, jeśli chodzi o zatrzymanie wirusa obserwowane obecnie tendencje są obiecujące, ale musi nastąpić dalszy postęp, by mógł on zarekomendować złagodzenie wprowadzonych dotychczas restrykcji.

Mają one obowiązywać co najmniej do 5 maja. Zgodnie z nimi ludzie muszą pozostawać w domach, z wyjątkiem wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, w celu pomocy innym, ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania pracy, jeśli jest ona kluczowa i nie może być wykonywana zdalnie. Zamknięte są też wszystkie szkoły, bary, restauracje i sklepy poza tymi z niezbędnymi do życia artykułami.

