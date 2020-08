Irlandia: 200 nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku maja

W Irlandii w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnego zgonu z powodu Covid-19, ale wykryto kolejne 200 zakażeń koronawirusem, co jest największą liczbą od początku maja - poinformowało w sobotę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju.

Tym samym liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w Irlandii do 27 191, z czego 1774 zakończyło się zgonem.

"Jest to największa liczba przypadków w ciągu jednego dnia od początku maja. Mamy teraz wiele ognisk z wtórnym rozprzestrzenianiem się choroby i rosnącą liczbę zachorowań w wielu częściach kraju. To jest głęboko niepokojące" - oświadczył p.o. naczelnego lekarza kraju Ronan Glynn.

W Irlandii od początku czerwca do końca lipca średnia dobowa liczba nowych zakażeń z siedmiu kolejnych dni nie przekraczała 20. Tymczasem na przełomie lipca i sierpnia nastąpił dość nieoczekiwany, gwałtowny wzrost zachorowań - najpierw do poziomu 40-50 dziennie, a później jeszcze większy - w tygodniu 3-9 sierpnia ta średnia wyniosła już 79 i zdarzył się jeden dzień, gdy wykryto 174 zakażenia. Jednak sytuacji, by osiągnięty został poziom 200 nie było od początku maja.

Z powodu rosnącej liczby zakażeń irlandzki rząd już dwukrotnie przełożył o trzy tygodnie wejście w życie następnej fazy luzowania restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii. Najwcześniej zacznie się ona 31 sierpnia. Ponadto przed tygodniem ogłoszono dodatkowe restrykcje w trzech z 26 hrabstw - Kildare, Offaly i Laois.