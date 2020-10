Irlandia: 611 nowych zakażeń koronawirusem i pięć zgonów na Covid-19

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 611 nowych przypadków koronawirusa i zarejestrowano pięć kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - podało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju.

To druga najwyższa dobowa liczba zakażeń od końca kwietnia - w minioną sobotę było ich zaledwie o dwa więcej. To także o ponad 50 proc. więcej zakażeń niż wynosiła średnia dobowa z zeszłego tygodnia. W efekcie całkowity bilans epidemii w Irlandii wzrósł do 38 584 infekcji i 1816 ofiar śmiertelnych.

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan powiedział w środę, że jest bardzo zaniepokojony rozprzestrzenianiem się epidemii od czasu ostatniego posiedzenia rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET) w minioną niedzielę. Rada zarekomendowała rządowi podniesienie poziomu zagrożenia koronawirusem do najwyższego piątego stopnia, jednak rząd odrzucił to zalecenie i wprowadził w całym kraju - obowiązujący od północy w nocy z wtorku na środę - poziom trzeci. Do tej pory poziom trzeci był tylko w Dublinie i hrabstwie Donegal na północy kraju.

"Wszystkie kluczowe wskaźniki choroby uległy dalszemu pogorszeniu w ciągu trzech dni od ostatniego spotkania NPHET w niedzielę 4 października. Covid-19 rozprzestrzenia się w naszej społeczeństwie w bardzo niepokojący sposób. Musimy przerwać te łańcuchy transmisji" - oświadczył Holohan.

Restrykcje na trzecim poziomie zagrożenia obejmują ograniczenie wizyt w domach do członków jednego gospodarstwa domowego, zakaz spotkań towarzyskich i rodzinnych, zakaz zgromadzeń w zamkniętych przestrzeniach i ograniczenie uczestników ceremonii ślubnych do 25 osób. Rozgrywki sportowe mogą się odbywać tylko na poziomie zawodowym, ale bez udziału publiczności, zaś bary, puby, kawiarnie i restauracje mogą pozostać otwarte, ale z dodatkowymi ograniczeniami w zakresie przyjmowania klientów wewnątrz lokali.

