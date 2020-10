Irlandia: 675 nowych zakażeń koronawirusem - najmniej od prawie trzech tygodni

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 675 zakażeń koronawirusem, a także stwierdzono sześć zgonów z powodu Covd-19 - poinformowało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju.

To najniższa liczba nowych infekcji od prawie trzech tygodni, przy czym nie jest to jednorazowy spadek, ale coraz bardziej widoczny trend. W Irlandii przez dziewięć kolejnych dni - od 14 do 22 października - dobowe bilanse zakażeń wynosiły przynajmniej tysiąc, osiągając 18 października absolutny rekord - 1283. Jednak od tego czasu tempo przyrostu nowych zachorowań wyraźnie słabnie. W ciągu ostatnich sześciu dni tylko raz zdarzyło się, by przekroczony został poziom tysiąca, zaś środowy bilans jest pierwszym od 9 października, gdy jest ich mniej niż 700.

Ten spadek tempa przyrostu nowych zakażeń wskazuje, że zaostrzenie ograniczeń w celu zatrzymania epidemii zaczyna przynosić pożądane efekty. Na początku października irlandzki rząd podniósł poziom zagrożenia koronawirusem z drugiego na trzeci, zaś 22 października wszedł w życie piąty, najwyższy poziom. Oznacza on powrót - z niewielkimi modyfikacjami - do lockdownu, który wprowadzony został pod koniec marca w odpowiedzi na pierwszą fazę epidemii.

Piąty poziom zagrożenia wprowadzono na sześć tygodni, choć po czterech nastąpi przegląd sytuacji. Jak wyjaśniał rząd, celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii na tyle, by przed końcem listopada można było wrócić do poziomu trzeciego, a przed świętami Bożego Narodzenia - do drugiego.

Całkowity bilans epidemii w Irlandii wynosi obecnie 59 434 zakażenia i 1896 ofiar śmiertelnych.

Bartłomiej Niedziński