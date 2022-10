Irlandia: Co najmniej trzy osoby zginęły wskutek eksplozji na stacji benzynowej

Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji na stacji benzynowej w miejscowości Creeslough na północy Irlandii - podała w piątek wieczorem policja. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, bo akcja poszukiwawczo-ratunkowa nadal trwa.

Wybuch zniszczył nie tylko stację benzynową, ale także znajdujący się tuż obok niej budynek mieszkalny, na którego parterze mieścił się sklep spożywczy, poczta i zakład fryzjerski, oraz poważnie uszkodził sąsiedni budynek mieszkalny. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać samochody przygniecione gruzem oraz zniszczone budynki.

Nadal nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Wcześniej Szpital Uniwersytecki w Letterkenny, do którego przewożono rannych, informował o dużej liczbie osób wymagających natychmiastowej pomocy i wezwał do tego, by nie zgłaszać się do tamtejszego oddziału ratunkowego, o ile nie jest do absolutnie konieczne. Z kolei poseł Pearse Doherty, w którego okręgu wyborczym znajduje się Creeslough, przekazał, że pod gruzami zawalonego budynku znajdują się ludzie. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe z psami wyszkolonymi do wyszukiwania przysypanych pod gruzami ludzi.

Na razie nie ma żadnych sugestii, co mogło być przyczyną eksplozji, do której doszło po godz. 15 czasu miejscowego.

