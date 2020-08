Irlandia: Dalsze luzowanie restrykcji znów odsunięte co najmniej o 3 tygodnie

Irlandzki rząd ponownie zdecydował się na odłożenie o co najmniej trzy tygodnie czwartej fazy luzowania restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa - ogłosił we wtorek wieczorem premier Micheal Martin.

W czwartej fazie zaplanowano otwarcie tych pubów, w których nie jest podawane jedzenie, barów, barów hotelowych, klubów nocnych i kasyn, a także podniesienie maksymalnych limitów zgromadzeń z 50 osób w pomieszczeniach zamkniętych i 200 na otwartej przestrzeni do odpowiednio 100 i 500, co pozwoliłoby na wznowienie działalności przez kina, teatry, galerie czy muzea, a także na wznowienie niektórych rozgrywek sportowych z udziałem publiczności.

Początkowo czwarta faza miała się zacząć 20 lipca, ale kilka dni przed tą datą rząd zdecydował, że zostanie ona odłożona o co najmniej trzy tygodnie, czyli do 10 sierpnia. We wtorek wieczorem premier Martin ogłosił, że jest na to zbyt wcześnie, gdyż najgorsze jeszcze może nadejść. Zapowiedział, że ponowna ocena sytuacji nastąpi za trzy tygodnie.

"Wiem, że to będzie cios dla właścicieli pubów, i chcę, aby wiedzieli, że ogromnie współczuję ich trudnej sytuacji. Ten wirus odbiera im zdolność do zarabiania na życie, do świadczenia kluczowych usług dla wielu społeczności. Ale robimy to, co robimy, aby ratować życie i dać naszemu społeczeństwu i gospodarce najlepszą szansę na bezpieczne i trwałe otwarcie" - oświadczył Martin.

Szef irlandzkiego rządu potwierdził, że od 10 sierpnia zasłanianie twarzy we wszystkich sklepach będzie obowiązkowe, a także ogłosił zdjęcie z "zielonej listy" państw i terytoriów, do których można bezpiecznie podróżować Cypru, Gibraltaru, Malty, Monako i San Marino. To oznacza, że pozostało na niej już tylko 10 krajów.

Jak poinformowano we wtorek, w ciągu minionej doby ponownie - piąty dzień z rzędu - nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19, co oznacza, że bilans ofiar śmiertelnych wynosi 1763. Wykryto natomiast 45 nowych zakażeń, co jest zbliżoną liczbą do tych z ostatnich kilku dni. Od połowy czerwca do ostatnich dni lipca dobowa średnia nie przekraczała 20. Od początku epidemii w Irlandii wykryto 26 253 zakażenia koronawirusem.

Bartłomiej Niedziński