Irlandia: Kolejne 33 zgony z powodu koronawirusa, najwięcej dotąd nowych zakażeń

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 33 osoby, wskutek czego bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 320, a liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o rekordowe 553 - podało w sobotę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju.

Do tej pory tylko raz zdarzyło się, by dobowa liczba zgonów przekroczyła 30 - w bilansie podanym we wtorek było 36 ofiar śmiertelnych. Na dodatek w ciągu pięciu ostatnich dni, czyli od wtorku do soboty włącznie, zanotowano pięć najwyższych do tej pory dobowych bilansów ofiar śmiertelnych.

Jeśli chodzi o nowe zakażenia, to sobotni bilans jest wyraźnie wyższy od najgorszego do tej pory - z czwartku - gdy informowano o 500 przypadkach. Ponadto w piątek i w sobotę bilans wykrytych zakażeń zwiększył się jeszcze o wyniki testów, które przeprowadzono w poprzednich dniach, a następnie wysłano do laboratorium do Niemiec. W ten sposób w piątek, oprócz 480 bieżących przypadków, łączny bilans zwiększył się o dodatkowe 1035, zaś w sobotę o kolejne 286. Tym samym aktualna liczba wykrytych zakażeń w Irlandii wynosi już 8928.

W piątek irlandzki rząd ogłosił, że wprowadzone 27 marca ograniczenia w kontaktach społecznych - które początkowo miały obowiązywać do 12 kwietnia - zostają przedłużone do 5 maja. Jak wyjaśnił p.o. premiera Leo Varadkar, spowolniły one epidemię, ale jeszcze jej nie zatrzymały.

W mocy pozostaje zatem zakaz wychodzenia z domów, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków - niezbędnych zakupów, wizyt lekarskich, niezbędnych wizyt rodzinnych, indywidualnych ćwiczeń fizycznych lub niezbędnej pracy, która nie może być wykonywana z domu. Z transportu publicznego korzystać mogą tylko osoby wykonujące kluczowe zawody, zaś pozostałe osoby nie mogą się oddalać od domu na więcej niż 2 km.

Zamknięte pozostaną prawie wszystkie sklepy, wszystkie zgromadzenia, zarówno publiczne, jak i prywatne, poza członkami jednego gospodarstwa domowego, pozostają zabronione, a osoby powyżej 70. roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe nadal mają obowiązek całkowitego przebywania w swoich domach.

Bartłomiej Niedziński