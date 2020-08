Irlandia: Kolejny dzień z dużą liczbą zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Irlandii wykryto kolejnych 147 przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. To oznacza czwarty dzień w ciągu tygodnia, w którym liczba przypadków jest w okolicach 150.

W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 28 116, przy czym 1354 spośród tych przypadków stwierdzono w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Od początku sierpnia w Irlandii ponownie szybko rośnie liczba zakażeń, co spowodowało, że rząd tego kraju już dwa razy odłożył kolejną fazę znoszenia restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, a później przywrócił część z tych już zniesionych ograniczeń. Jeszcze w pierwszej połowie lipca średnia dobowa liczba zakażeń nie przekraczała 20.

Ministerstwo zdrowia dodało, że w ciągu ostatniej doby nie zanotowano natomiast żadnego nowego zgonu z powodu Covid-19, zatem ich liczba nadal wynosi 1777.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań p.o. naczelnego lekarza kraju Ronan Glynn oświadczył w poniedziałek wieczorem, że w obecnej sytuacji nie widzi szansy na wyeliminowanie koronawirusa w Irlandii. "Niestety nie wierzę, że możliwe jest wyeliminowanie tej choroby z naszego kraju w obecnym stanie rzeczy - musimy nauczyć się żyć z groźbą jej występowania" - powiedział Glynn.

Tymczasem równolegle rozwija się polityczny skandal związany z udziałem kilkunastu polityków - w tym irlandzkiego komisarza Unii Europejskiej Phila Hogana - w kolacji zorganizowanej przez parlamentarny klub golfowy. Odbyła się ona w minioną środę, dzień po tym, jak premier Micheal Martin ogłosił przywrócenie w trybie natychmiastowym niektórych restrykcji, w tym m.in. zmniejszenie maksymalnego limitu uczestników zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z 50 do sześciu osób. Tymczasem w kolacji uczestniczyło 81 osób.

W związku ze skandalem do dymisji podali się już minister rolnictwa i wicelider współrządzącej partii Fianna Fail, Dana Calleary oraz przewodniczący Senatu Jerry Buttimer, zaś w niedzielę Martin zasugerował, że również Hogan "powinien rozważyć swoją pozycję". Ponieważ sprawa nie przestaje schodzić czołówek irlandzkich mediów w poniedziałek Martin formalnie zwrócił się do przewodniczącego niższej izby parlamentu o to, by zebrała się ona po wakacyjnej przerwie już w połowie przyszłego tygodnia, a nie, jak do tej pory było planowane, dopiero 15 września.

Bartłomiej Niedziński