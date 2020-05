Irlandia: Kolejnych 17 osób zmarło na Covid-19, najwięcej od 15 dni

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 17 osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1631 - podało w środę wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia.

To najwyższa liczba zgonów od 15 dni. W poniedziałek informowano, że miniona doba była pierwszą od 21 marca, w której nie było żadnego zgonu na Covid-19, zastrzeżono jednak, że jest to zapewne efekt weekendowych opóźnień w potwierdzaniu przyczyny, co było widoczne już w poprzednich tygodniach, i zostanie to uzupełnione w następnych dniach. Wtorkowy bilans mówił natomiast o dziewięciu zmarłych.

Jednocześnie podano o wykryciu 73 nowych zakażeń, co zwiększa ich łączną liczbę do 24803, z czego jednak ponad 21 tys. osób już wyzdrowiało.

Jak przyznał naczelny lekarz kraju Tony Holohan, środowy bilans zgonów jest pewnym powodem do zaniepokojenia, zwłaszcza w połączeniu z informacją o 5 nowych pacjentach przyjętych na oddziały intensywnej terapii i 15 innych przyjętych do szpitali. Jednak dodał, że na razie nie przewiduje zmian w odstępie czasowym między poszczególnymi etapami luzowania restrykcji ani zmiany elementów zawartych w poszczególnych etapach.

Pierwszy z pięciu etapów znoszenia ograniczeń zaczął się 18 marca, a kolejne mają być wprowadzane w trzytygodniowych odstępach.