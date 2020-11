Irlandia: Liczba nowych zakażeń koronawirusem najniższa od końca września

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 322 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najniższą liczbą od końca września, oraz zarejestrowano pięć nowych zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Bilans zakażeń jest ponad dwukrotnie niższy niż w poniedziałek. Jest to także dziewiąty kolejny dzień, gdy liczba jest poniżej 1000, podczas gdy w połowie października sytuacja była odwrotna, tzn. miało miejsce dziewięć dni z rzędu, gdy ten poziom był przekraczany. Rekordową statystyką była ta z 18 października, gdy poinformowano o 1283 nowych infekcjach.

"Dzięki wysiłkom ludzi w całej Irlandii widzimy poprawę w kwestii koronawirusa. Musimy jednak pamiętać, że najważniejsze jest teraz utrzymanie tej tendencji spadkowej. Wartość naszego postępu zależy od dalszego bezpiecznego zachowania, które doprowadziło nas do tego miejsca. Wzywam wszystkich, aby w tym wytrwali i zapewnili, że te początkowe trendy będą kontynuowane" - powiedział naczelny lekarz kraju Tony Holohan.

Spowolnienie epidemii jest efektem zaostrzenia restrykcji. Na początku października irlandzki rząd podniósł poziom zagrożenia koronawirusem z drugiego na trzeci, a 22 października wszedł w życie piąty, najwyższy poziom. Oznacza on powrót - z niewielkimi modyfikacjami - do lockdownu, który wprowadzony został pod koniec marca w odpowiedzi na pierwszą fazę epidemii. Piąty poziom zagrożenia ma obowiązywać przez sześć tygodni, choć po czterech nastąpi przegląd sytuacji.

Pod koniec zeszłego tygodnia władze medyczne poinformowały, że wskaźnik reprodukcji wirusa R wynosi ok. 1, co znaczy, że epidemia przestała się rozszerzać. Jej dotychczasowy bilans to 63 048 zachorowań i 1922 zmarłych.

Bartłomiej Niedziński