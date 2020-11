Irlandia: Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 najniższa od końca września

W Irlandii w ciągu ostatniej doby wykryto 252 zakażenia koronawirusem, co jest najniższym dobowym przyrostem od końca września. Nie zarejestrowano żadnego nowego zgonu z powodu Covid-19 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Naczelny lekarz kraju, Tony Holohan poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni 14-dniowy wskaźnik zakażeń w Irlandii spadł o 40 proc. i wynosi obecnie 107 na 100 tys. mieszkańców, co jest czwartym najniższym wynikiem w Europie.

Spadek liczby zakażeń jest efektem trwającego już piąty tydzień lockdownu, który został wprowadzony na sześć tygodni. W środę odbędzie się posiedzenie rady ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET), która ma zarekomendować rządowi dalsze kroki. Jak się oczekuje, w czwartek lub piątek premier Micheal Martin ogłosi plan kolejnych działań.

Według publicznej stacji RTE, obowiązujący obecnie piąty, najwyższy stopień zagrożenia wirusem zostanie obniżony do poziomu 3 plus, a wejdzie on w życie o północy z 1 na 2 grudnia.

Oznaczałoby to otwarcie sklepów, które sprzedają produkty inne niż pierwszej potrzeby, a także usług, w tym salonów fryzjerskich czy kosmetycznych. Częściowo uchylony miałby być również obowiązujący obecnie zakaz wizyt domowych, choć jeszcze nie wiadomo, na jakich zasadach ta kwestia będzie uregulowana.

Dotychczasowy bilans epidemii w Irlandii to 70 711 zakażeń, z czego 2022 zakończyły się zgonem.