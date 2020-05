Irlandia: Liczba zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła 1 600

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 13 osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1 604 - podało w sobotę po południu tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Od dwóch tygodni dobowa liczba zgonów utrzymuje się na dość zbliżonym poziomie - poza dwoma dniami było to między 10 a 16, co jest wyraźnym spadkiem w stosunku do bilansów z drugiej połowy kwietnia czy początku maja.

Podobne jest z liczbą wykrywanych przypadków. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 76 nowych zakażeń, co jest siódmym dniem z ostatnich ośmiu, gdy ten bilans nie przekracza stu, czyli znajduje się na poziomach z połowy marca. Jak do tej pory w Irlandii były 24 582 przypadki koronawirusa, z czego jednak już ponad 21 tys. osób wyzdrowiało. Od początku epidemii przeprowadzono ponad 305 tys. testów na obecność koronawirusa.

Minister zdrowia Simon Harris powiedział w sobotę, że jak dotychczas sytuacja w związku ze znoszeniem restrykcji wygląda dobrze, a część obaw, jakie z tym były podnoszone, nie znalazła potwierdzenia. Przypomniał, że nie minął jeszcze pełen tydzień ich luzowania i ostrzegł, by ludzie nie wychodzili przed szereg i nie robili rzeczy, które mają być dopuszczone dopiero w następnych etapach.

Pierwszy z pięciu etapów znoszenia ograniczeń zaczął się w poniedziałek. Do pracy mogą wrócić osoby wykonujące zajęcia na zewnątrz. Otwarte zostały m.in. sklepy z materiałami budowlanymi, z narzędziami, ogrodnicze, warsztaty samochodowe, zaś ludzie mogą się spotykać na zewnątrz w grupach do czterech osób. Kolejne mają być wprowadzane w trzytygodniowych odstępach.