Irlandia: Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o 9, łącznie 1639 zgonów

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło dziewięć osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1 639 - podało w czwartek wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Dziewięciu nowych zmarłych to bilans podobny do tych z ostatnich dwóch tygodni, z wyjątkiem poniedziałkowego, gdy informowano, że ciągu minionej doby - po raz pierwszy od 21 marca - nie było żadnego zgonu, co było efektem weekendowych opóźnień w potwierdzaniu przyczyny, oraz środowego, gdy wyraźnie wyższa liczba zgonów - 17 - wynikała zapewne z uzupełnienia statystyk.

Jednocześnie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu minionej doby wykryto 46 nowych zakażeń, co jest drugą najniższą liczbą od połowy marca. Łączna liczba przypadków koronawirusa w Irlandii wzrosła tym samym do 24 841, z czego jednak ponad 22 tys. osób już wyzdrowiało.

Obecnie na oddziałach intensywnej terapii przebywa 47 osób, a w ostatnich dniach przyjmowane na nie są średnio jedna-dwie osoby dziennie.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii wykryto 29 marca, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 11 marca. Największą dobową liczbę zgonów - nie uwzględniając uzupełnionych później zaległych przypadków - stwierdzono 20 kwietnia. Zmarło wtedy 77 osób.

Bartłomiej Niedziński