Irlandia: Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o sześć osób, łącznie 1645 zgonów

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło sześć osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1645 - poinformowało w piątek wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Sześć nowych zgonów to jeden z najniższych dobowych bilansów od połowy marca, a zarazem piąty dzień w ciągu ostatnich sześciu, gdy jest on jednocyfrowy. W ciągu ostatniej doby wykryto też 39 nowych przypadków koronawirusa, co jest drugą najniższą liczbą od 13 marca. Łączna liczba przypadków koronawirusa w Irlandii wzrosła tym samym do 24 876, z czego ponad 22 tys. osób już wyzdrowiało.

P.o. premiera Irlandii Leo Varadkar powiedział w piątek, że kraj jest na dobrej drodze, by 8 czerwca przejść do drugiej fazy luzowania restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, ale decyzja w tej sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu. "Potrzeba co najmniej dwóch tygodni, aby dowiedzieć się, czy działania mające na celu złagodzenie ograniczeń przynoszą efekty. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli określić, czy możemy przejść do fazy drugiej" - wyjaśnił.

Pierwszy z pięciu etapów znoszenia ograniczeń zaczął się 18 maja, a kolejne mają być wprowadzane w trzytygodniowych odstępach.

Varadkar powiedział też, że na razie za wcześnie jest, by zmniejszać odległość dwóch metrów, w jakiej ludzie powinni przebywać od siebie, na jeden metr. "Dwa metry są bezpieczniejsze niż 1,5 metra, a 1,5 metra jest bezpieczniejsze niż jeden" - powiedział. Podkreślił natomiast, że zamiarem rządu pozostaje otwarcie szkół podstawowych i gimnazjów pod koniec sierpnia.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii wykryto 29 lutego, pierwszy zgon z powodu Covid-19 miał miejsce 11 marca. Największą dobową liczbę zgonów - nie uwzględniając uzupełnionych później zaległych przypadków - stwierdzono 20 kwietnia. Zmarło wtedy 77 osób.

Bartłomiej Niedziński