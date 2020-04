Irlandia: Liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 28, łącznie już 794 zgony

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 28 osób, wskutek czego liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 794 - podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Stwierdzono też rekordową liczbę nowych zakażeń - 936.

To wyraźny spadek liczby zgonów w stosunku do poprzednich kilku dni, gdy oscylowała w okolicach 40 i najniższy bilans od 11 dni.

Natomiast liczba zakażeń wyraźnie wzrosła - o ponad 300 - w stosunku do tej podanej w środę i jest najwyższa, jeśli chodzi o bieżące przypadki, od początku epidemii. Przed kilkoma dniami były trzy takie, w których bilans zakażeń był wyższy, ale wynikało to z dodania zaległych wyników testów, które wysłano do laboratoriów w Niemczech.

Jak wyjaśnił Philip Nolan z zespołu ds. kryzysowych publicznej służby zdrowia, ten wzrost liczby wykrytych zakażeń jest spowodowany znacznym zwiększeniem testów przeprowadzanych w domach opieki dla seniorów i takich wysokich statystyk należy się spodziewać również w najbliższych dniach. W Irlandii w domach opieki zarejestrowano ok. 45 proc. wszystkich zgonów z powodu koronawirusa.

Nolan zauważył jednak, że poza domami seniora udało się w dużej mierze spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Liczba osób znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii oraz przyjmowanych do szpitali osiągnęły już szczyt i obecnie spadają. Po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń w kontaktach społecznych zmniejszyło się również tempo przekazywania wirusa przez zakażonych. O ile wcześniej wskaźnik dalszej transmisji wirusa przez każdego zakażonego wahał się między 2 a 4, to od tego czasu jest to 0,54.

Restrykcje wprowadzone przez rząd w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa mają obowiązywać co najmniej do 5 maja. Zgodnie z nimi ludzie muszą pozostawać w domach, z wyjątkiem wyjścia po niezbędne zakupy, do lekarza, w celu pomocy innym, ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania pracy, jeśli jest ona kluczowa i nie może być wykonywana zdalnie. Zamknięte są też wszystkie szkoły, bary, restauracje i sklepy poza tymi z niezbędnymi artykułami.

Wcześniej w czwartek p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar przestrzegał w parlamencie przed zbyt wczesnym poluzowaniem ograniczeń, gdyż może to zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek. Jak powiedział, nowym wrogiem jest teraz samozadowolenie.

Bartłomiej Niedziński