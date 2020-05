Irlandia: Liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 29, łącznie już 1403 ofiary

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 29 osób, wskutek czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1403; liczba nowych przypadków jest najniższa od półtora miesiąca - podało w czwartek po południu ministerstwo zdrowia tego kraju.

29 nowych zgonów to mniej niż dzień wcześniej, kiedy informowano o 37 a patrząc w nieco dłuższej perspektywie to podobna liczba do tych z ostatnich kilku dni, które są niższe niż były w drugiej połowie kwietnia.

Dowodem na to, że szczyt epidemii Irlandia ma już za sobą jest także spadająca liczba nowych zakażeń. W czwartek poinformowano o wykryciu 137 nowych przypadków, co jest najniższą liczbą od 22 marca i pierwszym przypadkiem od tego samego dnia, by było ich mniej niż 200.

Do tej pory w Irlandii potwierdzono 22 385 przypadków koronawirusa, ale jak podawał dzień wcześniej naczelny lekarz kraju Tony Holohan, już ponad 18,5 tys. zakażonych wyzdrowiało. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 76 pacjentów chorych na Covid-19.

Tymczasem również w czwartek p.o. premiera kraju Leo Varadkar powiedział, że koronawirus mógł być w Irlandii już w styczniu albo nawet pod koniec zeszłego roku, czyli kilka tygodni wcześniej niż wykryto pierwszy przypadek.

Jak wyjaśnił, skoro wirus znajdował się w grudniu we Francji, oznacza, że w podobnym czasie mógł być już także w Irlandii, która ma wiele połączeń lotniczych z tym krajem. Nie można zatem dłużej zakładać, że wirus przybył tu z Włoch w lutym.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii potwierdzono 29 lutego u mężczyzny, który wrócił z północnych Włoch, będących wówczas głównym ogniskiem epidemii w Europie. 11 marca miał miejsce pierwszy w Irlandii zgon z powodu Covid-19.

